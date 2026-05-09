В Приднестровье шествие «Бессмертного полка» собрало 105 тысяч человек

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Памятная акция объединила людей независимо от национальности, гражданства, места жительства и вероисповедания.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; Telegram/Sputnik Ближнее зарубежье/sputniklive; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

В городах и селах Приднестровья 105 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Об этом сообщил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.

К памятной акции присоединились жители республики и гости Приднестровья. Для региона с населением около 455,7 тысячи человек — это значительная часть граждан.

«По предварительным данным, 105 тысяч приднестровцев и гостей республики приняли сегодня участие в шествии памяти, миролюбия, дружбы, взаимопонимания, семейных и исторических уз — в шествии «Бессмертного полка», — написал Красносельский.

По словам лидера республики, только на центральной площади Тирасполя с портретами ветеранов собрались 42 тысячи человек. Еще более 60 тысяч участников прошли колоннами к мемориалам в других городах и селах республики.

Акция объединила людей независимо от национальности, гражданства, места жительства и вероисповедания. Красносельский отметил, что участники приехали не только из разных районов Приднестровья, но и из других стран.

«Чтобы присоединиться к патриотической акции, встать в ряды потомков героического поколения Победителей, люди прибыли из разных уголков не только нашей маленькой республики, но и мира. С праздником всех нас! С Днем Великой Победы!» — торжественно поздравил Красносельский всех с важной и памятной датой.

Приднестровье, где значительную часть населения составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Это было связано с опасениями, что из-за националистических настроений Молдавия может объединиться с Румынией.

После неудачной попытки Кишинева решить конфликт силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от Молдавии территорией в 1992 году.

Ранее, как писал 5-tv.ru, депортированные жители Эстонии приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
На вершине Ай-Петри в Крыму водрузили Знамя Победы
9 мая
Салют в честь Дня Победы прогремел в Хабаровске
9 мая
«Держит страну как следует»: ветеран Семенов раскрыл содержание письма Путину
9 мая
Салют в честь Дня Победы прогремел во Владивостоке
9 мая
«Поклялся служить стране»: Маршал рассказал о бесплатных концертах для военных
9 мая
«Да!» — Петербургский курсант сделал предложение девушке в День Победы
9 мая
«Шинель примерзала к земле»: SHAMAN рассказал о прадеде-блокаднике
9 мая
«Каждый раз мурашки и слезы»: Стас Пьеха про фронтовую песню своей семьи
9 мая
«Чтобы снова достичь победы»: Джанго поздравил бойцов СВО с 9 Мая
9 мая
«Люблю Россию»: бельгийский профессор о том, почему посещает Парад Победы
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:45
На вершине Ай-Петри в Крыму водрузили Знамя Победы
17:37
Салют в честь Дня Победы прогремел в Хабаровске
17:30
«Держит страну как следует»: ветеран Семенов раскрыл содержание письма Путину
17:23
В Приднестровье шествие «Бессмертного полка» собрало 105 тысяч человек
17:18
Салют в честь Дня Победы прогремел во Владивостоке
17:15
«Поклялся служить стране»: Маршал рассказал о бесплатных концертах для военных

Сейчас читают

Никто не забыт: прямая трансляция празднования 9 Мая в России и за рубежом
Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга
В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео