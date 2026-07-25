Под завалами в Кирилловке нашли еще одного погибшего

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 72 0

В результате атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области известно о 12 жертвах.

Сколько погибших в результате атаки на Кирилловку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте атаки ВСУ на Кирилловку в Запорожской области, во время которых из-под обломков извлекли тело еще одного погибшего. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем аккаунте в мессенджере МАКС.

«К сожалению, из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего. В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли», — написал губернатор в личном блоге.

Атака произошла в ночь на 25 июля. По словам Балицкого, под ударом оказались туристические базы в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа. Он заявил, что целью украинских боевиков стали мирные жители, находившиеся на территории объектов отдыха.

После произошедшего с семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, а власти региона пообещали предоставить необходимую поддержку всем, кого эта атака затронула.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в связи с произошедшим 26 июля объявлено днем траура на территории Запорожской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:59
Квентина Тарантино пригласили на юбилейную «Гонку Героев» в Менделеевске
20:41
Собянин: за неделю в сторону Москвы направили 1401 беспилотник
20:20
Более 40 препятствий и 15 тысяч участников: как проходит юбилейная «Гонка Героев»
19:57
В Индонезии потерпел крушение скоростной катер с туристами
19:30
В России представили первый мультимедийный спектакль «Анна Каренина»
19:00
Подростковый бунт: как наладить контакт со взрослеющей дочерью

Сейчас читают

«Как я задолбалась»: Лера Кудрявцева пожаловалась на отпуск во Франции
«Сунули в фильмы»: Юрий Лоза раскритиковал актерские способности Анны Пересильд
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека
Поздняя любовь Шуфутинского: как молодая танцовщица покорила сердце шансонье

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео