Под завалами в Кирилловке нашли еще одного погибшего
В результате атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области известно о 12 жертвах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте атаки ВСУ на Кирилловку в Запорожской области, во время которых из-под обломков извлекли тело еще одного погибшего. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем аккаунте в мессенджере МАКС.
Атака произошла в ночь на 25 июля. По словам Балицкого, под ударом оказались туристические базы в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа. Он заявил, что целью украинских боевиков стали мирные жители, находившиеся на территории объектов отдыха.
После произошедшего с семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, а власти региона пообещали предоставить необходимую поддержку всем, кого эта атака затронула.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в связи с произошедшим 26 июля объявлено днем траура на территории Запорожской области.
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