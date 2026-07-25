Под завалами в Кирилловке нашли еще одного погибшего

Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте атаки ВСУ на Кирилловку в Запорожской области, во время которых из-под обломков извлекли тело еще одного погибшего. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем аккаунте в мессенджере МАКС.

«К сожалению, из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего. В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли» , — написал губернатор в личном блоге.

Атака произошла в ночь на 25 июля. По словам Балицкого, под ударом оказались туристические базы в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа. Он заявил, что целью украинских боевиков стали мирные жители, находившиеся на территории объектов отдыха.

После произошедшего с семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, а власти региона пообещали предоставить необходимую поддержку всем, кого эта атака затронула.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в связи с произошедшим 26 июля объявлено днем траура на территории Запорожской области.

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