В Индонезии потерпел крушение скоростной катер с туристами

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 36 0

На борту было 13 человек.

Крушение катера с туристами в Индонезии — последние новости

Фото: www.globallookpress.com/Basarnas Palu

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Индонезийские спасатели эвакуировали с потерпевшего крушение скоростного катера 12 человек, включая 11 туристов. Об этом сообщило агентство Antara.

«Мы получили сообщение из района Тоджо Унауна, подтверждающее, что 11 иностранных пассажиров и один член экипажа были найдены невредимыми. Они были эвакуированы на курорт в Тодзе Унауна», — заявил глава регионального управления Национального поисково-спасательного агентства Индонезии (Басарнас) Хериньянто.

Катер с туристами отправился утром в пятницу из провинции Центральный Сулавеси в город Мариса, расположенный в соседней провинции Горонтало. По предварительным данным, причиной крушения могла стать плохая погода. Местные власти предполагают, что катер не выдержал сильных волн.

Однако спасателям до сих пор не удалось найти капитана судна. Экстренные службы не прекращают работу в районе, где произошло крушение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские туристы помогли спасти четырех человек после крушения лодки у берегов Паттайи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:59
Квентина Тарантино пригласили на юбилейную «Гонку Героев» в Менделеевске
20:41
Собянин: за неделю в сторону Москвы направили 1401 беспилотник
20:20
Более 40 препятствий и 15 тысяч участников: как проходит юбилейная «Гонка Героев»
19:57
В Индонезии потерпел крушение скоростной катер с туристами
19:30
В России представили первый мультимедийный спектакль «Анна Каренина»
19:00
Подростковый бунт: как наладить контакт со взрослеющей дочерью

Сейчас читают

«Как я задолбалась»: Лера Кудрявцева пожаловалась на отпуск во Франции
«Сунули в фильмы»: Юрий Лоза раскритиковал актерские способности Анны Пересильд
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека
Поздняя любовь Шуфутинского: как молодая танцовщица покорила сердце шансонье

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео