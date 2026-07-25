В Индонезии потерпел крушение скоростной катер с туристами

Индонезийские спасатели эвакуировали с потерпевшего крушение скоростного катера 12 человек, включая 11 туристов. Об этом сообщило агентство Antara.

«Мы получили сообщение из района Тоджо Унауна, подтверждающее, что 11 иностранных пассажиров и один член экипажа были найдены невредимыми. Они были эвакуированы на курорт в Тодзе Унауна», — заявил глава регионального управления Национального поисково-спасательного агентства Индонезии (Басарнас) Хериньянто.

Катер с туристами отправился утром в пятницу из провинции Центральный Сулавеси в город Мариса, расположенный в соседней провинции Горонтало. По предварительным данным, причиной крушения могла стать плохая погода. Местные власти предполагают, что катер не выдержал сильных волн.

Однако спасателям до сих пор не удалось найти капитана судна. Экстренные службы не прекращают работу в районе, где произошло крушение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские туристы помогли спасти четырех человек после крушения лодки у берегов Паттайи.

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