Мужчина упал во время полета на параплане в Подмосковье

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 59 0

Пострадавший находится в критическом состоянии.

Парапланерист упал в Наро-Фоминске

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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В Наро-Фоминске мужчина получил тяжелые травмы после падения на параплане. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, пострадал 30-летний Александр Б. Мужчину в критическом состоянии оперативно доставили в медицинское учреждение.

Известно, что парапланерист находится без сознания. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) параплан столкнулся с высоковольтной линией электропередачи (ЛЭП), в результате чего пострадала девушка. Она получила ожоги и была госпитализирована для оказания медицинской помощи.

Как стало известно, инцидент произошел 16 июля во время частного полета в Надымском районе. По факту случившегося Новоуренгойская транспортная прокуратура уже начала проверку. Специалисты должны проверить, соблюдались ли требования безопасности при использовании воздушного пространства во время полета на параплане.

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