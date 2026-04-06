«Мы очень счастливы»: Ольга Бузова станет тетей

Александра Якимчук
Родственница знаменитости уже много лет состоит в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным.

Сестра Ольги Бузовой беременна

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сестра Ольги Бузовой объявила о беременности

Блогер и телеведущая Ольга Бузова станет тетей. Радостной новостью на своей странице в социальной сети поделилась 37-летняя сестра знаменитости Анна Бузова.

Она опубликовала видео с фотосессии, на котором отчетливо видно округлившийся живот.

«1+1=3. Вот такие у нас новости. И мы очень счастливы», — подписала Анна пост.

Подписчики заполнили ленту комментариев поздравлениями и комплиментами.

«Аня, какая ты красивая, как красит тебя такое чудо»;

«О боги, поздравляем вас с таким долгожданным сокровищем»;

«Ой, какая прекрасная новость, дай вам бог здоровья с малышом, вы еще красивее стали в таком положении», — писали интернет-пользователи.

Младшая сестра телеведущей уже более десяти лет состоит в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным. Несмотря на то что пара довольно давно живет вместе, подтвержденной информации о том, что они официально узаконили отношения, нет.

Однако на видео, которое выставила Анна, можно разглядеть кольцо на безымянном пальце правой руки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова всерьез готовится к материнству. В ее квартире площадью 200 квадратных метров уже полностью обустроены две детские комнаты — для мальчика и девочки.

