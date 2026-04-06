«Мы очень счастливы»: Ольга Бузова станет тетей
Родственница знаменитости уже много лет состоит в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Сестра Ольги Бузовой объявила о беременности
Блогер и телеведущая Ольга Бузова станет тетей. Радостной новостью на своей странице в социальной сети поделилась 37-летняя сестра знаменитости Анна Бузова.
Она опубликовала видео с фотосессии, на котором отчетливо видно округлившийся живот.
«1+1=3. Вот такие у нас новости. И мы очень счастливы», — подписала Анна пост.
Подписчики заполнили ленту комментариев поздравлениями и комплиментами.
«Аня, какая ты красивая, как красит тебя такое чудо»;
«О боги, поздравляем вас с таким долгожданным сокровищем»;
«Ой, какая прекрасная новость, дай вам бог здоровья с малышом, вы еще красивее стали в таком положении», — писали интернет-пользователи.
Младшая сестра телеведущей уже более десяти лет состоит в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным. Несмотря на то что пара довольно давно живет вместе, подтвержденной информации о том, что они официально узаконили отношения, нет.
Однако на видео, которое выставила Анна, можно разглядеть кольцо на безымянном пальце правой руки.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова всерьез готовится к материнству. В ее квартире площадью 200 квадратных метров уже полностью обустроены две детские комнаты — для мальчика и девочки.
- 4 апр
- Ольга Бузова подготовила две комнаты для будущих детей в своей квартире
- 28 февр
- «Это все ужасно!» — эскалация на Ближнем Востоке коснулась Ольги Бузовой
- 26 февр
- «Оля, позвони!» — Погребняк попросила от Бузовой объяснений о ее скорой свадьбе
- 26 февр
- Ольга Бузова все еще ищет любовь: как изменилось отношение певицы к браку
- 25 февр
- «С будущим мужем»: Бузова показала фото со свидания с новым кавалером в ОАЭ
- 9 февр
- Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке: «Не меняются только дебилы»
- 8 февр
- «Я готова»: мечтающая о принце Бузова заявила, что влюбляется с первого взгляда
- 7 февр
- «Полностью в лицо»: Бузова рассказала о курьезе на съемках фильма «Равиоли Оли»
- 6 февр
- «Я готова»: Бузова согласна на обнаженку в кино
- 6 февр
- «Хоть где-то я первый»: Владимир Яглыч пошутил о поцелуях с Бузовой
