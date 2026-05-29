Теперь уже в 20: почему молодежь стала раньше лысеть

Мурад Устаров

Женщины сталкиваются с этой проблемой не так часто, как мужчины. Но и их она не обходит стороной.

Почему мужчины и женщины лысеют — причины и лечение

Владимир Орловский: на раннее облысение влияют стресс и выгорание

Молодые люди в возрасте 18-25 лет стали чаще сталкиваться с потерей волос, хотя раньше первые признаки появлялись после 35-40 лет. О причинах столь раннего выпадения волос рассказал изданию Газета.ру врач-трихотрансплантолог Владимир Орловский.

Он отметил, что процесс облысения активно запускают хронический стресс и эмоциональное выгорание, недосып, вредные привычки. Также существует андрогенная алопеция, связанная с генетической чувствительностью волосяных фолликулов к дигидротестостерону.

«Первые признаки могут проявиться уже в 18–25 лет, а к 30–35 годам процесс может резко ускориться. Наследственность остается ключевым фактором риска», — сказал Орловский.

Специалист подчеркнул, что женщины сталкиваются с этой проблемой реже, чем мужчины. Однако у них процесс может начаться из-за гормональных изменений после родов или при менопаузе.

Кроме того, выпадение волос провоцируют недостаток железа, цинка и необходимых витаминов в организме.

Эксперт сообщил, что люди, которые пытаются решить проблему самостоятельно, попросту тратят время. По его словам, использование шампуней из реклам, различные маски или народные средства лишь ускорят этот процесс. При этом врач советует не задумываться о пересадке волос заранее.

«Это возможно, пока нет выраженной зоны без волос. Когда волосы выпали полностью, помочь может только пересадка», — добавил он.

