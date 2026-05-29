Польский политик Плачек: Зеленского нужно лишить ордена Белого Орла

В Польше предложили лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. С такой инициативой выступил лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек в соцсети X.

Поводом для этого стало решение присвоить Независимому центру специальных операций «Север» Вооруженных сил Украины звание «герои УПА*» (Украинская повстанческая армия*). Как сообщил Плачек, он направил официальное обращение в канцелярию президента Польши Кароля Навроцкого.

«Я обращаюсь к президенту Республики Польша с официальным призывом инициировать процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла», — отметил политик.

По его словам, в такой ситуации Варшаве нужны не только заявления, но и конкретные формальные шаги. Он подчеркнул, что польские власти должны защитить память жертв украинских националистов.

«Прославление формирования, ответственного за преступления против польского населения, не может остаться без внимания властей Республики Польша», — сказал он.

Также политик отметил, что ждет ответа от канцелярии президента Польши в ближайшее время. По его словам, вопрос касается не только награды, но и отношения польского государства к исторической памяти.

До этого бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что больше не намерен поддерживать Зеленского. По его словам, причиной стало участие главы киевского режима в перезахоронении останков одного из лидеров Организации украинских националистов* (ОУН*) Андрея Мельника в Киевской области.

УПА* во время Великой Отечественной войны воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами. ОУН* и УПА* связывают с множеством преступлений, в числе которых Волынская резня — массовое убийство польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда также погибли тысячи украинцев, которые отказывались сотрудничать с националистами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — запрещенные на территории России террористические и экстремистские организации.