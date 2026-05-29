ВСУ нанесли удар по школе и детсаду в Запорожской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 53 0

В результате атаки боевиков киевского режима погибли два человека.

ВСУ нанесли удар по школе и детсаду в Запорожской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Балицкий: ВСУ нанесли удар по школе и детсаду в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе и детскому саду в Запорожской области. Об этом в канале в мессенджере МАКС рассказал глава региона Евгений Балицкий.

По данным губернатора, боевики нанесли целенаправленные удары по средней школе № 3 в Васильевском муниципальном округе и территории детского сада в Энергодаре. В момент атак детей в зданиях не было — никто не пострадал.

«Противник не прекращает целенаправленно бить по гражданским объектам нашего региона», — написал Балицкий.

За прошедшие сутки зафиксировано 33 атаки со стороны ВСУ. В результате пострадали три человека, двое погибли. Боевики киевского режима обстреляли частный дом, гражданский автомобиль и передвигавшегося на мотоцикле мужчину.

«Оперативная обстановка в регионе остается напряженной <…> Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации», — заключил Балицкий.

В ночь на 29 мая массированной атаке со стороны ВСУ также подверглась Волгоградская область. В результате чего погибли два человека — сотрудники местного завода синтетического волокна. Охранник скончался на месте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
29 мая
Число жертв атаки ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух человек
29 мая
В результате удара дронов ВСУ по Волгоградской области погиб мужчина
29 мая
В результате удара дронов ВСУ топливный объект загорелся в Ярославской области
29 мая
Силы ПВО сбили более 80 украинских БПЛА над Ростовской областью
28 мая
ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре
28 мая
В результате атаки дронов ВСУ пострадало здание облсуда в Нижнем Новгороде
28 мая
За ночь российские средства ПВО сбили 62 украинских беспилотника
27 мая
В Севастополе обнаружили контейнер со взрывчаткой после атаки ВСУ
27 мая
В Энергодаре прогремело более 50 взрывов в результате массированной атаки ВСУ
27 мая
Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов над территорией России
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.37
0.47 83.69
0.97
Домашний котик или карьерный хищник: астролог раскрыла правду о знаке зод...

Последние новости

14:19
Путин: страны ЕАЭС обеспечат себя ключевыми продуктами питания
14:15
Вызволить «Рататуя»: Петербург разделился на два лагеря из-за спасенной крысы
14:06
Искал подработку, а получил срок: подробности задержания агента СБУ в Новороссийске
13:58
Кровь детей на руках Запада: как спонсоры Киева закрывают глаза на теракт в Старобельске
13:58
«Функционирует успешно»: Путин о развитии Евразийского экономического союза
13:43
ВСУ нанесли удар по школе и детсаду в Запорожской области

Сейчас читают

«В моем сердце»: Мерзликин назвал детей своей самой большой любовью
Диагностика рака: какие обследования помогают выявить разные виды онкологи
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео