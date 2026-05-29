Балицкий: ВСУ нанесли удар по школе и детсаду в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе и детскому саду в Запорожской области. Об этом в канале в мессенджере МАКС рассказал глава региона Евгений Балицкий.

По данным губернатора, боевики нанесли целенаправленные удары по средней школе № 3 в Васильевском муниципальном округе и территории детского сада в Энергодаре. В момент атак детей в зданиях не было — никто не пострадал.

«Противник не прекращает целенаправленно бить по гражданским объектам нашего региона», — написал Балицкий.

За прошедшие сутки зафиксировано 33 атаки со стороны ВСУ. В результате пострадали три человека, двое погибли. Боевики киевского режима обстреляли частный дом, гражданский автомобиль и передвигавшегося на мотоцикле мужчину.

«Оперативная обстановка в регионе остается напряженной <…> Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации», — заключил Балицкий.

В ночь на 29 мая массированной атаке со стороны ВСУ также подверглась Волгоградская область. В результате чего погибли два человека — сотрудники местного завода синтетического волокна. Охранник скончался на месте.

