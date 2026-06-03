Мозг стирает боль: почему женщины забывают, насколько тяжелыми были роды

Ослабление памяти о боли при родах у женщин сформировалось в ходе эволюции.

Многие женщины, вспоминая роды спустя несколько лет, говорят одну и ту же фразу: «Было тяжело, но уже не помню насколько». Некоторые даже удивляются, пересматривая старые записи или слушая рассказы близких. Неужели мозг действительно способен ослаблять воспоминания о боли? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Роды считаются одним из самых болезненных переживаний в жизни человека. Во время схваток и появления ребенка на свет организм испытывает колоссальную физическую нагрузку. Казалось бы, такой опыт должен запоминаться во всех подробностях на всю жизнь.

Однако исследования показывают, что со временем многие женщины действительно начинают воспринимать пережитую боль менее интенсивной, чем она была в реальности.

Почему память о боли отличается от самой боли

Наш мозг не работает как видеокамера. Он не хранит события в неизменном виде, а постоянно пересобирает воспоминания, оставляя одни детали и убирая другие.

Особенно это касается боли. Ученые давно заметили, что человек обычно помнит не все неприятное событие целиком, а его самые яркие моменты и то, чем оно закончилось. В психологии этот феномен называют правилом «пика и конца» (peak-end rule).

Например, спустя годы человек может помнить, что перелом был мучительным, но уже не способен точно воспроизвести ощущения каждого дня восстановления. Похожий механизм работает и в отношении родов.

Гормоны помогают пережить опыт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Во время родов в организме женщины происходят мощные гормональные изменения. Одну из главных ролей играет окситоцин, который часто называют гормоном привязанности или любви.

Он помогает матке сокращаться во время родов, а после появления ребенка участвует в формировании эмоциональной связи между матерью и младенцем.

Исследователи предполагают, что окситоцин может влиять не только на привязанность, но и на эмоциональную окраску воспоминаний. После рождения ребенка внимание женщины постепенно переключается с пережитой боли на заботу о новорожденном.

Кроме того, организм вырабатывает эндорфины — вещества, которые работают как естественные обезболивающие. Они помогают снизить восприятие боли и уменьшить стресс.

Эволюционный механизм выживания

Некоторые ученые считают, что частичное ослабление памяти о родовой боли могло сформироваться в ходе эволюции.

Если бы человек сохранял максимально яркие воспоминания обо всех мучительных аспектах родов, желание заводить детей могло бы снижаться. Для вида это стало бы серьезной проблемой.

Поэтому природа могла «настроить» мозг так, чтобы со временем эмоциональная острота переживания уменьшалась.

Это не означает, что женщина полностью забывает роды. Обычно она хорошо помнит обстоятельства, продолжительность процесса, страхи и важные моменты. Но субъективная оценка боли часто становится менее резкой.

Не все забывают одинаково

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом универсального сценария не существует. Одни женщины действительно спустя годы говорят, что роды оказались не такими страшными, как им казалось в тот момент. Другие, наоборот, очень хорошо помнят боль и не готовы снова переживать подобный опыт.

На память влияют продолжительность родов, наличие осложнений, эмоциональное состояние, поддержка близких и даже последующий опыт материнства.

Особенно тяжелые или травматичные роды могут оставлять устойчивые воспоминания и даже приводить к симптомам, похожим на посттравматическое стрессовое расстройство.

Поэтому говорить о том, что все женщины обязательно забывают боль, было бы неправильно.

Почему вторые роды часто пугают меньше

Интересно, что многие женщины отмечают: перед вторыми родами тревога оказывается ниже, чем перед первыми.

Одна из причин заключается именно в особенностях памяти. Мозг сохраняет понимание, что процесс был сложным, но эмоциональная реакция на пережитую боль уже не такая острая.

Кроме того, появляется опыт. Женщина знает, чего ожидать, понимает этапы родов и лучше представляет собственные возможности.

В результате страх неизвестности, который часто сопровождает первую беременность, становится меньше.

Что остается в памяти

Психологи отмечают, что со временем многие матери начинают вспоминать не столько саму боль, сколько момент появления ребенка на свет.

Первый крик, встреча с новорожденным, эмоции партнера, ощущение облегчения и счастья нередко оказываются сильнее воспоминаний о физических страданиях. Мозг словно меняет акценты, сохраняя главное эмоциональное значение события.

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