Беспилотник ВСУ атаковал супермаркет в Запорожской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 374 0

Сохраняется опасность повторных ударов.

Фото: Max/Балицкий Евгений/BalitskyEV

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Сетевой супермаркет подвергся атаке дрона ВСУ в городе Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере МАКС.

«В городе Каменке-Днепровской атаке БпЛА противника подвергся сетевой супермаркет, произошел пожар. Здание получило значительные повреждения. В ближайшее время специалисты оценят ущерб и определят сроки восстановления объекта», — уточнил губернатор области.

Сохраняется опасность повторных ударов, предупредил Балицкий.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Причем для ударов боевики ВСУ используют не только беспилотники, но и ракеты.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за минувшие сутки столицу пытались атаковать около 300 дронов ВСУ. Часть из них была уничтожена на дальних подступах, остальные — на подлете к столице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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