Дома залиты, урожай уничтожен: Ленобласть и Петербург уходят под воду

Петербург пережил, пожалуй, один из самых разрушительных штормов за последние годы. Сильнейшие порывы ветра рвали провода и повалили более двухсот деревьев.

В Ленинградской области сейчас готовятся к новой волне паводков. Залповые ливни, которые ударили по региону, вскрыли серьезную проблему в дренажной системе в нескольких крупных населенных пунктах. Масштабы катастрофы оценила корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Так сейчас выглядит один из поселков в Ленинградской области. Без резиновых сапог здесь не обойтись, дворы превратились в водоемы, глубина которых достигает 50 сантиметров. Здесь воды — по колено.



В деревне Рыжики — самая сложная ситуация. Повреждены дома, в строительство которых вложены миллионы. Люди остались без урожая.

— Я, конечно, хотел поехать на море, но не думал, что оно окажется у дома. Получается, гараж полностью затоплен. Хорошо, машина осталась на дороге, иначе бы ее тоже затопило. Все, что в гараже было, электросамокаты, прочее. Очень надеюсь, что вода не дошла под домом до пола, до утеплителя. Если дошла — то утеплителю хана.

— Вот вода, и это уровень упал, было больше, не было порожка. Вся техника, которая у меня стояла, нам все пришлось поднять. Благо что мы вовремя заметили, — рассказала жительница деревни Рыжики Елизавета Чистотина.

Жители поселка начали сами откачивать воду с помощью помп. На место выезжали сотрудники МЧС и местной администрации. Дренажные каналы, которые должны были отводить воду, оказались забиты. Кто и когда их должен был обслуживать, нарушены ли сроки — еще предстоит выяснить.

Похожая ситуация еще в нескольких СНТ Ленинградской области. Под воду ушли целые улицы.

Весь регион оказался под ударом штормового циклона. В Петербурге мощный ветер повалил больше 200 деревьев. В результате повреждения получили десятки машин. Из берегов вышла река Оккервиль и затопила одноименный парк. Под воду ушли мощеные дорожки, беседки, амфитеатр. Последствия непогоды до сих пор устраняют.

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