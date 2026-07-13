Неожиданное сочетание: какую необычную обувь рекомендуют носить с шортами летом

Эксперт объяснила, что модное веяние превратилось в практичную необходимость.
Фото: © Getty Images/Edward Berthelot/Contributor
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Стилист Дембикова призвала носить галоши с легкими шортами этим летом
В условиях затяжных дождей и прохлады россиянам стоит решительно пересмотреть гардероб и не откладывать покупку резиновой обуви до осени. Об этом в беседе с Life.ru заявила стилист Лина Дембикова.
«Мои любимые приемы строятся на игре контрастов. Например, легкие пижамные или бельевые шорты хорошо сочетаются с длинным тренчем или объемной ветровкой. Такой прием создает уличный шик, который сейчас находится на пике популярности», — поделилась она.
По словам специалиста, пора забыть о классических канонах. Галоши и сапоги из резины следует смело миксовать с летними вещами, добиваясь неожиданных и выразительных сочетаний. Дембикова посоветовала обратить внимание на структурированные костюмные шорты из плотной ткани или на универсальные джинсовые бермуды в паре с простой майкой. Именно такие контрастные фактуры делают образ заметным и актуальным.
Эксперт призвала не ждать осенней слякоти и приобретать практичную обувь уже сейчас, чтобы проходить в ней весь оставшийся сезон, оставаясь стильными даже в непогоду.
Ранее 5-tv.ru писал, как правильно внедрить в свой гардероб вещи с показов.
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