Неожиданное сочетание: какую необычную обувь рекомендуют носить с шортами летом

Стилист Дембикова призвала носить галоши с легкими шортами этим летом

В условиях затяжных дождей и прохлады россиянам стоит решительно пересмотреть гардероб и не откладывать покупку резиновой обуви до осени. Об этом в беседе с Life.ru заявила стилист Лина Дембикова.

«Мои любимые приемы строятся на игре контрастов. Например, легкие пижамные или бельевые шорты хорошо сочетаются с длинным тренчем или объемной ветровкой. Такой прием создает уличный шик, который сейчас находится на пике популярности», — поделилась она.

По словам специалиста, пора забыть о классических канонах. Галоши и сапоги из резины следует смело миксовать с летними вещами, добиваясь неожиданных и выразительных сочетаний. Дембикова посоветовала обратить внимание на структурированные костюмные шорты из плотной ткани или на универсальные джинсовые бермуды в паре с простой майкой. Именно такие контрастные фактуры делают образ заметным и актуальным.

Эксперт призвала не ждать осенней слякоти и приобретать практичную обувь уже сейчас, чтобы проходить в ней весь оставшийся сезон, оставаясь стильными даже в непогоду.

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