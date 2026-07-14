Тепло остается: какая погода будет в Москве и Подмосковье 14 июля

Ветер будет дуть с северного направления со скоростью шесть-одиннадцать метров в секунду.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жителей и гостей столицы во вторник, 14 июля, ожидает переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 24 до плюс 26 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до приемлемых плюс 16 градусов.
По данным синоптиков, в Подмосковье дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс 22 до плюс 27 градусов, а ночью стрелки термометров могут показать скромные плюс 13 градусов.
Также известно, что ветер будет дуть с северного направления со скоростью шесть-одиннадцать метров в секунду. При этом атмосферное давление ожидается слегка пониженное — оно составит 742–744 миллиметра ртутного столба.
Как ранее писал 5-tv.ru, 12 июля сильный ветер повалил более 200 деревьев в Павловском парке в Санкт-Петербурге, многие из которых были вырваны с корнем, а именно, дубы и липы.
Также стихия повредила деревья на нескольких аллеях, в том числе старый дуб у реки Славянки, которого сотрудники пытались сохранить в течение двух лет.
Парк закрыли для посетителей в понедельник, 13 июля, чтобы успеть закончить восстановительные работы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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