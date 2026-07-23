ВСУ ночью атаковали гражданскую инфраструктуру в Энергодаре

За прошедшие сутки Энергодар в Запорожской области вновь подвергся атакам ВСУ. Как сообщил глава города Максим Пухов, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов повреждения получил еще один магазин, а также несколько автомобилей.

«За минувшие сутки противник вновь нанес удары по гражданской инфраструктуре Энергодара. Повреждены еще один магазин, несколько автомобилей», — отметил Пухов.

Один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате атаки ВСУ на территорию Республики Крым ночью на 23 июля. Среди пострадавших находятся двое несовершеннолетних. О последствиях удара сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В результате ночной атаки врага на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое — дети», — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

Глава республики выразил соболезнования семье и близким погибшего, а пострадавшим пожелал скорейшего восстановления. Аксенов также заверил, что власти региона окажут всю необходимую помощь и поддержку родственникам погибшего, а также тем, кто получил ранения.

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