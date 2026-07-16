На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Радмира

Эфирная новость 37 0

У малыша редкое и опасное заболевание — краниосиностоз.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

В наших с вами руках — судьба четырехмесячного Радмира из Ульяновской области. Сразу после рождения мальчику диагностировали очень редкое и опасное заболевание. Сегодня он ничем не отличается от сверстников. Но рискует стать инвалидом, если не сделать срочную операцию. Подарить ребенку шанс на здоровую и полноценную жизнь можем мы с вами. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код на экране.

Маленький Радмир — обычный жизнерадостный малыш. Он звенит погремушками, улыбается маминым гримасам и с любопытством познает мир.

Но еще в роддоме мама заметила, что форма головы сына кажется странной — череп как будто деформирован. Врачи успокаивали: все в пределах нормы. Однако тревога не утихала, и родители обратились к специалистам в Ульяновскую областную больницу. Там диагностировали редкое и опасное заболевание — краниосиностоз. Это когда черепные кости срастаются слишком рано и препятствуют росту мозга.

«Это провоцирует внутричерепное давление. Впоследствии может ухудшиться зрение. Ухудшится слух. Умственное развитие может пострадать», — рассказала мама Радмира Карина Аширова.

К счастью, болезнь выявили вовремя — малышу всего четыре месяца, пока последствия еще можно предотвратить. Сейчас Радмир активен и любознателен, но без срочного лечения деформация черепа будет увеличиваться, и тяжелые осложнения станут необратимыми. Опытный нейрохирург Игорь Глязер уверен: если сделать операцию сейчас, малыш будет расти здоровым.

«Мы распилим кости черепа, соберем их в новую правильную конфигурацию, создадим правильную форму и объем черепа. Это позволит в дальнейшем головному мозгу правильно расти без каких-либо функциональных и эстетических нарушений», — объяснил детский хирург Игорь Глязер.

В первые месяцы жизни кости черепа мягкие, их легче моделировать. Поэтому самое ценное сейчас — время.

«Общение с другими семьями дало нам большую надежду и гарантию того, что все будет хорошо. Их дети растут здоровыми, веселыми, активными ребятами. Я хочу для своего сына именно такого же», — отметила мама Радмира Карина Аширова.

Но путь к здоровью стоит огромных денег. Операция обойдется в 1 154 920 рублей. Непосильная сумма для семьи Ашировых. Мама в декрете, работает только папа, а все силы и средства родителей уходят на заботу о маленьком сыне.

«Самостоятельно мы просто не можем собрать нужную сумму. Мы очень надеемся, что люди окажутся неравнодушными к нашей проблеме», — сказала мама Радмира Карина Аширова.

На лбу у Радмира — розовое пятнышко, которое в народе ласково называют «поцелуем ангела». Но сейчас малышу как никогда нужна помощь реальных людей — нас с вами, чтобы болезнь осталась единственным тяжелым испытанием в его жизни. А впереди было только беззаботное и счастливое детство.

Давайте вместе поможем Радмиру. Сделать это просто. Достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22. Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
День Добрых Дел
10 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для шестилетней Даши
9 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетней Дарьи
3 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетней Софьи
2 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Софьи
26 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетней Дарины
25 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Дарины
19 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для двухлетней Вари
18 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетней Вари
12 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Тимура из Казани
11 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Тимура из Казани
+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.96
0.47 88.91
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:13
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
5:42
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Радмира
5:21
Последний этап пройден: Лерчек завершила химиотерапию
5:05
«Сначала фыркали»: «Город 312» про танцевальные рилсы
4:42
Ложные команды в небе над Москвой: кто пытался вмешаться в работу пилотов

Сейчас читают

Эксперт: НАТО не воскреснет — откопан труп «коалиции желающих»
Как сделать самую вкусную окрошку летом
Никакого клева в новолуние: календарь рыбака на июль 2026
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео