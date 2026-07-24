Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для пятилетнего Матвея

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 45 0

Мальчик страдает ДЦП.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых дел». Для героя нашей истории любой шаг — маленькая победа.

Из-за ДЦП 5-летний Матвей не может передвигаться самостоятельно. Но это можно исправить, если прямо сейчас сделать операцию. И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму.

Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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