Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для пятилетнего Матвея

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых дел». Для героя нашей истории любой шаг — маленькая победа.

Из-за ДЦП 5-летний Матвей не может передвигаться самостоятельно. Но это можно исправить, если прямо сейчас сделать операцию. И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму.

Большое вам спасибо!

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