«Медиа Гонки 2026»: блогеры сразятся на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

Блогеры сразятся на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

Блогеры Антон Форсаж, Big Russian Boss, Ян Дилан и Екатерина Тюрина примут участие в совместном проекте автодрома «Игора Драйв» и соцсети ВКонтакте — «Медиа Гонки 2026». Они состоятся на фестивале ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026.

Проект является продолжением «Медиа Дрифта», в рамках которого в прошлом году Big Russian Boss прошел путь от первых тренировок до выступления на этапе RDS Open.

«В прошлом году я участвовал в проекте „Медиа Дрифт“ и прошел путь от тренировок до участия в этапе RDS Open. В этом году задача еще сложнее, ведь испытаний теперь три. Все три дисциплины очень непохожи друг на друга. Будет жарко!» — признался он.

Интернет-звезды попробуют себя в трех дисциплинах автомобильного спорта.

В пятницу, 17 июля, в канун фестиваля, стартует первое испытание — заезды проедут на болидах Tatuus F4-T421. А ведь это скорость до 160 километров в час в поворотах и никаких систем помощи управления. Для неопытных пилотов без должной подготовки — это испытание на прочность.

Второе испытание — дрифт. Вот, где важны скорость, точность и мастерство управления автомобилем в заносе.

«Для меня это чистой воды вызов. Мои противники — опытные парни и прекрасная автоледи — настоящие гуру автомобильного мира. Все три испытания очень непростые. С нетерпением жду начала гонки. Ждите сюрпризов!» — пообещал участник гонки Ян Дилан.

Финальное испытание «Медиа Гонки» — дрэг-рейсинг — состоится 19 июля. Соревнования пройдут в формате гандикапа на прямой старт-финиш шоссейно-кольцевой трассы автодрома «Игора Драйв».

Перед заездом каждый водитель сообщает организаторам время, за которое он намеревается пройти дистанцию. Разница между заявленными параметрами превращается в задержку старта для более быстрого болида. Сначала включается зеленый свет для медленной машины, а затем, спустя время, для быстрой. Нужно не только обогнать, но и проехать не быстрее заявленного времени.

«Все три дисциплины очень интересные, но возможность проехать на настоящем формульном болиде — это просто сбывшаяся мечта», — признается Антон Форсаж.

Покорить болид намерена и Екатерина Тюрина.

«Я привыкла укрощать строптивых, и автомобиль — один из них. Думаю, сидеть за рулем гоночного болида — одно удовольствие, когда спереди есть подушка безопасности! Надеюсь, она есть. Жажда скорости, желание стоять на самой высокой ступени пьедестала и смотреть на мужчин сверху вниз привели меня в этот проект, и, надеюсь, он оправдает мои ожидания!» — добавляет блогер.

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