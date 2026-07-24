«Надо понять, кто именно провалился»: Лавров о словах Рубио про саммит на Аляске

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 82 0

Россия была готова выполнить свои обязательства в рамках мирных договоренностей по Украине.

Кто виноват, что саммит на Аляске провалился

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Лавров: Рубио стоит понять, кто именно провалил саммит на Аляске

Говоря о том, что предложения, сделанные на саммите на Аляске по мирному урегулированию конфликта на Украине провалились, госсекретарь США Марко Рубио не уточнил, кто конкретно в этом виноват. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами.

«Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», — сказал Лавров.

Глава дипведомства напомнил, что президент России Владимир Путин приехал на саммит в Анкоридже, имея на руках предложения от Вашингтона, одобренные лично президентом США Дональдом Трампом, и Москва была на них согласна. При этом американский лидер рассчитывал, что глава киевского режима Владимир Зеленский выполнит свои обязательства в рамках договоренностей.

«Ну, вот не получилось (у Зеленского — Прим. ред.) сделать», — сказал Лавров.

Ранее состоялась встреча Лаврова и Рубио. Переговоры продлились 37 минут, глава МИД РФ и госсекретарь США пришли к выводу, что «духа Анкориджа» для Вашингтона больше не существует и надо искать другие варианты.

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