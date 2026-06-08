МВД обнаружило нового трояна Drama RAT для устройств на Android

МВД России выявило новое вредоносное программное обеспечение Drama RAT, которое ворует личные данные владельцев смартфонов на Android и может дистанционно захватить контроль над устройством. Об этом 8 июня сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Это инструмент удаленного контроля, который крадет данные, управляет банками и может полностью заблокировать устройство», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители предупредили, что зараза распространяется через мессенджеры, СМС и электронные письма. Злоумышленники маскируют вредоносный файл под заманчивую приманку — бесплатный доступ к ChatGPT, «Яндекс. Музыке», VPN-сервисам или модификациям для Minecraft.

Как только пользователь запускает подделку, троян запрашивает разрешение на обновление — через этот трюк на устройство загружается основная вредоносная начинка.

Затем программа требует доступ к службе специальных возможностей, что позволяет ей читать экран, перехватывать пароли и имитировать касания человека. Финальный шаг — принуждение жертвы установить ПИН-код, с помощью которого аферисты могут полностью заблокировать смартфон.

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