Суд подтвердил немедленное взыскание 200 миллиардов евро с Euroclear

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 52 0

После введения санкций против России именно этот депозитарий стал фигурантом серии исков.

Апелляция оставила в силе взыскание €200 млрд с Euroclear

Фото: www.globallookpress.com/Ansgar Haase

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Девятый арбитражный апелляционный суд постановил, что колоссальная сумма в 200 миллиардов евро должна быть взыскана с международного депозитария Euroclear Bank без промедлений. Об этом сообщают 5-tv.ru со ссылкой на материалы суда.

Ранее Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центрального банка РФ, поданный в защиту интересов государства. Разбирательство шло в закрытом режиме, так как в деле фигурировали документы под грифом коммерческой тайны. Сразу после вердикта ЦБ потребовал обратить решение к немедленному исполнению. Euroclear попытался оспорить это определение, однако апелляция оставила жалобу без удовлетворения.

Euroclear Bank — один из столпов мировой расчетной инфраструктуры. После введения санкций против России именно этот депозитарий стал фигурантом целой серии исков от отечественных инвесторов, чьи активы оказались заморожены.

Так, тот же Арбитражный суд Москвы ранее взыскал с Euroclear более 15,2 миллиарда рублей по иску управляющей компании «Альфа-Капитал». Предметом спора стали убытки из-за блокировки иностранных ценных бумаг, включая потерянные купоны и дивиденды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Центробанк хочет взыскать с депозитария Euroclear более 18 триллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:34
Набиуллина пропустит конференцию НАУФОР из-за больничного
17:28
Израиль против США? Как мирный процесс на Ближнем Востоке вновь оказался под угрозой срыва
17:21
Карл III признался в невыносимой пустоте после гибели принцессы Дианы
17:12
Рассорившихся Зеленского и Навроцкого призвали к разговору
17:00
Дачные хитрости: как без труда вырастить крупный лук
16:57
Четыре человека отравились газом из-за голубя: что случилось

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
«Столько счастья!» — Шпица приехала с новорожденным сыном за дипломом в Пермь
Дом Андрея Макаревича* в Израиле поврежден обломками иранской ракеты
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео