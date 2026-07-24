Пострадали люди, возбуждено уголовное дело: что известно об атаке БПЛА на Санкт-Петербург

Глава Wildberries Ким сообщила о последствиях атаки на склады под Петербургом

Глава Wildberries Татьяна Ким прокомментировала последствия атаки беспилотников на Ленинградскую область. После произошедшего компания временно остановила работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге — в Шушарах и Уткиной Заводи.

По словам руководителя маркетплейса, специалисты занимаются оценкой ситуации и принимают необходимые меры после происшествия. Ким отметила, что безопасность сотрудников остается главным приоритетом компании.

Wildberries Russ уточнила, что сроки возобновления работы площадок пока не определены. О дальнейшем запуске объектов компания пообещала сообщить отдельно.

Беспилотник атаковал склад Wildberries

Один из ударов пришелся по логистическому центру Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. После попадания беспилотника на территории склада произошло возгорание.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в результате атаки пострадали три человека. На месте происшествия работали экстренные службы.

Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об ударе по складу птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Там произошло обрушение конструкций, однако пострадавших зафиксировано не было.

Сбили 59 беспилотников

Воздушную опасность в регионе объявили около 01:40 мск. Первые данные о работе противовоздушной обороны Александр Дрозденко сообщил примерно через два часа — тогда было известно об уничтожении 11 беспилотников.

Позже число сбитых аппаратов продолжило увеличиваться. Спустя чуть больше часа после первого сообщения губернатор рассказал уже о более чем 30 уничтоженных целях.

К 05:24 глава Ленинградской области сообщил о 50 сбитых беспилотниках, а затем обновил данные. Всего над регионом были уничтожены 59 аппаратов.

Атака привела к ограничениям в аэропортах

После объявления угрозы в аэропорту Пулково временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Ограничения начали действовать около 01:46 мск и были сняты примерно в 06:00.

После возобновления работы в аэропорту сохранялись серьезные задержки. Около 50 рейсов были задержаны более чем на два часа, еще 15 самолетов ожидали прибытия с запасных аэродромов.

Аналогичные меры приняли еще в девяти российских аэропортах. Ограничения затронули воздушные гавани в Пскове, Казани, Самаре, Ульяновске, Саратове, Пензе, Бугульме, Нижнекамске и Чебоксарах.

СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру Ленинградской области.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что расследование начато по статье о террористическом акте.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в Ленинградской области, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала Петренко.

По данным следствия, удары были нанесены ночью 24 июля по нескольким объектам, включая логистический центр во Всеволожском районе. Следователи и криминалисты изучают обнаруженные фрагменты беспилотников и другие вещественные доказательства.

Wildberries ранее уже эвакуировал сотрудников после атак

Ранее компания сообщала о мерах безопасности на своих объектах после атак на логистические центры. В Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края сотрудников эвакуировали, а работу площадок временно приостановили.

Продавцам разрешили отменять или перенаправлять поставки на эти склады. Также с 22 июля Wildberries перестал начислять плату за хранение товаров на закрытых объектах.

После происшествия под Петербургом компания вновь ограничила работу части своей инфраструктуры. Сейчас специалисты оценивают последствия атаки и готовят решение о дальнейшем режиме работы складов.

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