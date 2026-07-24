Россиянам рассказали о мести телефонных мошенников

ТАСС: мошенники могут устроить жертве СМС-бомбинг за хамство

Если в ходе разговора с телефонным мошенником человек его раскусит и начнет хамить, то его могут ждать серьезные последствия. Об этом ТАСС рассказали в Роскачестве.

В организации объяснили, что у злоумышленников работают несколько отделов. Первичные обзвоны потенциальным жертвам совершают так называемые «холодники». Их главная задача — узнать, сколько у человека денежных средств, а также подсадить его на крючок, используя разные уловки, в том числе психологический прессинг.

Именно эти «сотрудники», если их раскусили и впоследствии высмеяли, передают контакт «агрессора» в другой отдел, который занимается уже непосредственно местью.

Собеседник агентства, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, пояснил, что телефонный мошенник — это тоже человек, поэтому он может обидеться. Так, если «холодник» затаит злобу, то сорвавшейся с крючка жертве не миновать кибератаки.

Чаще всего злоумышленники в отместку начинают СМС-бомбинг. То есть преступники могут зарегистрировать номер «грубияна» на многих сайтах: от доставки до соцсетей. В результате мобильный человека разрывается от кучи уведомлений. В таком потоке сообщения легко перейти по ссылке и подхватить опасный вирус.

Другая классическая схема мести — «вангири». Мошенники начинают звонить человеку с международных номеров и сбрасывают, играя на любопытстве. Если жертва «клюет» (перезванивает), то сразу попадает на международную платную линию. Итог: огромная задолженность всего за пару минут «беседы».

В Роскачестве подчеркнули, используя такие ловушки, мошенники никак не зарабатывают. Их цель — отомстить. Чтобы защитить себя от злоумышленников, лучше всего изначально не вступать с ними в разговор.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры.

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