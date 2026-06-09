Смех оказался полезен для мозга: ученые сравнили его с тренировкой для ума

New York Post: смех улучшает работу мозга

Смех помогает не только поднять настроение, но и улучшить работу мозга. К такому выводу пришли ученые, которые выяснили, что во время восприятия юмора человеческий мозг выполняет сложную интеллектуальную работу. Об этьом сообщило New York Post

Результаты исследования привлекли внимание специалистов по когнитивным функциям и психическому здоровью. По словам экспертов, хорошая шутка заставляет мозг одновременно анализировать информацию, искать скрытый смысл и сопоставлять неожиданные связи.

«Это своего рода тренировка для ума», — отметил профессор психологии Робин Данбар, комментируя результаты работы.

Почему мозг любит шутки

На первый взгляд смех кажется простой эмоциональной реакцией. Однако ученые объясняют, что за несколько секунд до того, как человек рассмеется, его мозг проходит через целую цепочку сложных процессов.

Чтобы понять шутку, необходимо распознать контекст, уловить несоответствие ожиданий и реальности, а затем быстро найти новую интерпретацию происходящего.

Именно эта интеллектуальная работа активирует сразу несколько областей мозга.

По словам исследователей, юмор заставляет человека постоянно переключаться между различными вариантами объяснения ситуации, что способствует развитию когнитивной гибкости.

Эффект похож на решение головоломки

Специалисты сравнивают восприятие юмора с разгадыванием загадки. Когда человек слышит шутку, мозг сначала пытается интерпретировать информацию буквально. Затем неожиданная концовка заставляет его перестроить первоначальное понимание ситуации.

В этот момент возникает чувство удовольствия, которое и сопровождается смехом.

Исследователи считают, что такие упражнения помогают поддерживать активность нейронных связей и тренируют способность быстро адаптироваться к новой информации.

Смех укрепляет социальные связи

Польза юмора не ограничивается работой мозга. Ученые давно связывают смех с выработкой эндорфинов — веществ, которые улучшают настроение и помогают снижать уровень стресса.

Кроме того, совместный смех укрепляет отношения между людьми. По мнению специалистов, чувство юмора сыграло важную роль в эволюции человека, помогая людям создавать более крепкие социальные группы.

Профессор Данбар отметил, что смех выполняет для общества функцию своеобразного «социального клея», объединяя людей и повышая уровень доверия между ними.

Может ли юмор защитить от возрастных изменений

Исследователи полагают, что регулярная интеллектуальная активность помогает поддерживать здоровье мозга в зрелом возрасте.

Хотя смех нельзя считать лекарством от деменции или других нейродегенеративных заболеваний, специалисты уверены, что постоянная когнитивная нагрузка оказывает положительное влияние на работу нервной системы.

Юмор в этом случае становится одним из самых приятных способов тренировать мозг.

Почему стоит чаще смеяться

Эксперты напоминают, что смех помогает одновременно решать сразу несколько задач: снижать уровень тревожности, улучшать настроение, укреплять социальные связи и поддерживать активность мозга.

Поэтому просмотр комедий, общение с друзьями или даже чтение забавных историй могут приносить организму гораздо больше пользы, чем кажется на первый взгляд.

И хотя ученые пока продолжают изучать все механизмы воздействия юмора на мозг, одно уже понятно: хорошая шутка — это не просто развлечение, а настоящая интеллектуальная зарядка.

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