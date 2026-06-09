Прокурор МУС Карим Хан отстранен от должности из-за громкого секс-скандала

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 48 0

Мужчина отрицает все обвинения.

Кто такой Карим Хан и в чем его обвиняют

Фото: Reuters

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Бюро Ассамблеи государств — участниц Римского статута Международного уголовного суда (МУС) приняло решение отстранить от должности прокурора Карима Хана из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

В официальном заявлении суда отметили, что отстранение прокурора не говорит о его виновности. Тем не менее бюро намерено в ближайшее время созвать специальную комиссию и изучить дело Хана.

Экс-прокурор МУС с мая 2025 года находился в неоплачиваемом отпуске. Его временный уход был связан с разгоревшимся секс-скандалом. В конце 2024-го несколько женщин обвинили Хана в домогательствах. Он, в свою очередь, настаивал на невиновности. Чуть позже всплыла информация о его связи со стажеркой, которой на тот момент было чуть больше 20 лет. Тогда же МУС начал расследование в отношении Хана.

Карим Хан работал прокурором Международного суда с 2021 года. В 2023-м он выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, а в 2024-м — на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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