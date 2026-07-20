Маткапитал хотят пересмотреть: многодетным предложили выплату в миллион рублей

В России могут изменить действующую программу материнского капитала

В России предложили изменить действующую программу материнского капитала. С инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко, его слова приводит агентство ТАСС.

По его мнению, при рождении второго ребенка семьям следует выплачивать маткапитал в полном объеме, даже если они уже получали его после появления первенца. Кроме того, для многодетных семей предлагается ввести отдельную меру поддержки — выплату в размере миллиона рублей за рождение третьего и каждого последующего ребенка.

Рыбальченко отметил, что действующая программа нуждается в обновлении. Несмотря на то что материнский капитал остается одной из основных мер поддержки семей, его возможности заметно сократились из-за роста цен, прежде всего на жилье.

По оценке представителя Общественной палаты, сегодня около 90% семей используют средства маткапитала для улучшения жилищных условий. При этом если раньше выплата позволяла приобрести примерно восемь квадратных метров жилья, то теперь — лишь около пяти.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. В Общественной палате считают, что с учетом инфляции, подорожания недвижимости и снижения рождаемости механизм поддержки необходимо адаптировать к современным условиям.

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