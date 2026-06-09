Анастасия Волочкова изменилась до неузнаваемости

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 128 0

Что толкнуло балерину на перемены?

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; Instagram*/volochkova_art; 5-tv.ru

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Балерина Анастасия Волочкова предстала в образе жгучей брюнетки

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова кардинально сменила имидж. На своей странице в социальной сети знаменитая балерина опубликовала видео, в котором предстала в образе жгучей брюнетки с челкой.

Вместо былых волос на Волочковой длинный темно-русый парик. Сама она одета в нежно-розовое пышное платье и туфли на высоком каблуке. Этот непривычный для себя образ скандальная звезда примерила на фотосессии с подругой — моделью Еленой Галицыной.

«Как вам я, нимфа?» — спросила балерина своих подписчиков.

Несмотря на то, что Волочкова закрыла комментарии к этой публикации пользователи сети все равно нашли, где высказаться о новом имидже любимой артистки. Многие отметили: такой образ Анастасии к лицу.

«Срочно перекрасить в шатенку»;

«Очень красиво с такой прической», — высказывались фанаты уже на странице в соцсети Галициной.

Однако нашлись и те, кому кардинальная смена имиджа Волочковой не понравилась. Они, в свою очередь, уверены: балерина всегда должна оставаться блондинкой.

Ранее Анастасия Волочкова установила имплант по совету фигуриста Алексея Ягудина. Немецкие хирурги заменили знаменитости тазобедренный сустав. По словам звезды, в течение многих лет она мучилась от боли в бедре и наконец решилась на радикальные меры.

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