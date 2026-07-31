Собянин: новый путепровод соединит улицы Менжинского и Дудинки

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Алена Куликова
Алена Куликова 39 0

Жителям северо-востока столицы станет проще добираться из одного района в другой.

В Москве улучшат транспортное обслуживание трех районов СВАО

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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На Ярославском направлении Московской железной дороги продолжается строительство нового путепровода, который соединит улицы Менжинского и Дудинки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Новый объект станет важной транспортной артерией: он свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, которые сейчас разделены железной дорогой. Благодаря этому улучшится движение в Лосиноостровском, Бабушкинском и Ярославском районах.

После открытия путепровода автомобилистам и пассажирам общественного транспорта больше не придется тратить лишнее время на объезды, а маршруты автобусов сделают короче и удобнее.

Путепровод пройдет сразу над 28 железнодорожными путями, при этом движение поездов останавливать не будут. Чтобы сохранить существующую застройку и не затронуть важные объекты, включая историческое здание поликлиники РЖД, инженеры разработали сооружение необычной формы — в виде подковы.

«Сейчас возводят подпорные стены сооружения. Это один из важнейших этапов строительства. Специальные конструкции удерживают грунт, обеспечивают устойчивость сооружения и формируют подходы к нему», — рассказал мэр Москвы.

На Анадырском проезде уже смонтировали специальную площадку, с которой будут устанавливать пролетные конструкции, не мешая движению поездов.

Сергей Собянин уточнил, что все работы планируют завершить в 2028 году.

Ранее мэр Москвы сообщил о завершении улично-дорожной сети в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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