В Нижневартовске вторые сутки ищут десятилетнюю девочку

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Школьница ушла из дома вечером 7 июня и не вернулась.

В Нижневартовске ищут 10-летнюю девочку вторые сутки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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В Нижневартовске с вечера 7 июня не могут найти десятилетнюю Екатерину Сергееву. Об этом сообщили в городских Telegram-каналах, опубликовав официальную ориентировку, пишет URA.RU.

«Около 21:00 из дома по адресу улица Нефтяников, 70 ушла несовершеннолетняя 12.05.2016 года рождения. На вид 10-12 лет, худощавого телосложения, волосы темные, чуть ниже плеч, глаза карие, рост 134 сантиметра», — говорится в распространенном сообщении.

Поисками школьницы занимаются сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда «Азимут». Девочка была одета в темные широкие джинсы, спортивную серую кофту и кроссовки. Правоохранительные органы подтвердили факт пропажи ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме напомнили родителям — при исчезновении ребенка ни в коем случае нельзя ждать трое суток, обращаться в полицию и по номеру 112 необходимо немедленно. Летом дети чаще остаются без постоянного надзора взрослых, поэтому очень важно заранее позаботиться о средствах связи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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