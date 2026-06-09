В Нижневартовске вторые сутки ищут десятилетнюю девочку

В Нижневартовске с вечера 7 июня не могут найти десятилетнюю Екатерину Сергееву. Об этом сообщили в городских Telegram-каналах, опубликовав официальную ориентировку, пишет URA.RU.

«Около 21:00 из дома по адресу улица Нефтяников, 70 ушла несовершеннолетняя 12.05.2016 года рождения. На вид 10-12 лет, худощавого телосложения, волосы темные, чуть ниже плеч, глаза карие, рост 134 сантиметра», — говорится в распространенном сообщении.

Поисками школьницы занимаются сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда «Азимут». Девочка была одета в темные широкие джинсы, спортивную серую кофту и кроссовки. Правоохранительные органы подтвердили факт пропажи ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме напомнили родителям — при исчезновении ребенка ни в коем случае нельзя ждать трое суток, обращаться в полицию и по номеру 112 необходимо немедленно. Летом дети чаще остаются без постоянного надзора взрослых, поэтому очень важно заранее позаботиться о средствах связи.

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