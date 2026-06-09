ФСБ задержала украинского агента в Петербурге

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Он занимался подготовкой теракта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Кадры задержания украинского агента в Петербурге. Как сообщили в ФСБ, по заданию своих кураторов он занимался подготовкой теракта. В частности, проводил разведку — фотографировал различные объекты инфраструктуры. Причем завербовал жителя Северной столицы один из его знакомых. За участие в преступлении тот обещал гонорар в валюте.

— Три с половиной он мне должен.

— За разведку что обещал?

— Пять тысяч.

— Чего?

— Долларов.

В итоге никаких денег пособник радикалов не получил. Вместо этого ближайшие 20 лет он может провести за решеткой. Именно такое наказание грозит по статье о содействии терроризму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе агента украинских спецслужб. Мужчину завербовали через популярный иностранный мессенджер. По данным ведомства, он передавал противнику сведения о российских военных, а в дальнейшем, по заданию куратора, должен был следить за их семьями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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