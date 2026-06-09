Опасные паразиты в рыбе: как правильно ее готовить, чтобы не заболеть

Неправильно приготовленная рыба может стать источником заражения паразитами

Рыба — полезный продукт с белком и омега-3, но при неправильном приготовлении она становится источником заражения, сообщили в материале издания URA.RU.

По данным Роспотребнадзора, в речной рыбе, в том числе выловленной в бассейнах Сибири, Урала и Поволжья, нередко обнаруживаются паразиты. Употребление сырой, малосольной или не до конца прожаренной рыбы приводит к тяжелым болезням. Сам паразит не переходит от человека к человеку: именно рыба выступает промежуточным носителем, а конечным хозяином становится тот, кто съел зараженный продукт.

Самые распространенные черви: описторхис (кошачья двуустка) поражает печень, желчный пузырь и поджелудочную. Его переносчики — карповые: лещ, карась, язь, плотва, елец. Широкий лентец — ленточный червь, вырастающий до нескольких метров, вызывает анемию и сбои в работе кишечника. Им заражаются от щуки, налима и окуня. Анизакиды (личинки круглых червей) встречаются в морской рыбе (треска, сельдь, скумбрия) и провоцируют острые боли в желудочно-кишечном тракте.

Как защититься?

Один из способов защититься — тщательная термическая обработка. Она включает полноценную варку, прожарку под крышкой или запекание до полной готовности продукта.

Другой надежный метод — глубокая заморозка, но только в промышленных условиях при экстремально низких температурах в течение длительного времени. В обычной домашней морозилке личинки сохраняют жизнеспособность неделями. Также помогает крепкий и длительный посол в холодильнике (минимум две недели).

Дополнительные меры защиты — использовать отдельные нож и доску для сырой рыбы, тщательно мыть руки после разделки, никогда не пробовать сырой фарш. Роллы и суши стоит заказывать только в проверенных заведениях, где рыбу подвергают шоковой заморозке.

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