Путин встретился с главой Минобрнауки Фальковым в Кремле

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым в Кремле. Главной темой стала реализация проекта СКИФ (Сибирского кольцевого источника фотонов. — Прим. ред.), который создается в наукограде Кольцово под Новосибирском.

Фальков доложил главе государства о развитии исследовательской инфраструктуры, в том числе установок класса мегасайенс (дорогостоящие научные комплексы, которые позволяют проводить уникальные исследования. — Прим. ред.). По словам министра, уровень науки в любой стране определяется людьми, идеями и современной инфраструктурой, без которой невозможно проводить крупные исследования.

Особое внимание на встрече уделили СКИФ. Фальков напомнил, что идея создания установки была поддержана Путиным на встрече с учеными в День российской науки в 2018 году. После этого был подписан указ, а приняли программу синхротронных и нейтронных исследований в 2020 году. Проект вышел на строительную площадку в 2022 году.

Как сообщил министр, СКИФ станет уникальной научной установкой с лучшими характеристиками в своем классе. Комплекс состоит из 34 здания и сооружения общей площадью почти 87 тысяч квадратных метров. Под проект застроено около 30 гектаров. Отдельно он отметил, что в состав установки уже вошли семь экспериментальных станций, хотя изначально планировалось построить шесть. В дальнейшем их число можно будет увеличить до 30.

Отдельный блок встречи касался импортозамещения научного оборудования. Фальков сообщил, что контрагенты из Англии, Японии, Германии, Швейцарии и ряда других стран отказались от ранее заключенных контрактов. После этого российским ученым и инженерам пришлось самостоятельно создавать ключевые элементы установки.

В итоге отечественные специалисты, как пояснил министр, закрыли около 30 позиций важного оборудования. Например, Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера создал клистрон (электровакуумный прибор. — Прим. ред.), один из основных элементов источника синхротронного излучения, в 2023 году. До этого мощные клистроны производили только три страны, теперь к ним присоединилась Россия.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин постоянно уделяет внимание развитию науки и образования в России. Предыдущая встреча главы государства с Фальковым прошла в июле 2024 года. Тогда министр докладывал о реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» и подготовке кадров.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Путин подчеркивал, что Россия остается привлекательной для инвесторов вопреки атакам ВСУ.

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