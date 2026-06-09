«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

В преддверии Дня России, который страна отмечает 12 июня, специалисты по кибербезопасности фиксируют рост активности мошенников. Злоумышленники традиционно используют любые значимые даты для обмана людей, и государственный праздник — не исключение.

В 2026 году, когда 12 июня выпадает на пятницу, у россиян образуются трехдневные выходные, и аферисты уже строят планы на этот счет.

О каких схемах мошенников нужно знать? Как не попасться на удочку аферистов и что делать, если вы все-таки стали жертвой — в материале 5-tv.ru.

Почему мошенников привлекает День России

Популярные схемы обмана мошенников ко Дню России и как себя защитить. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам экспертов, у злоумышленников есть две основные точки входа для обмана граждан в канун Дня России. Первая связана с самим статусом праздника: 12 июня — официальный выходной. Аферисты пользуются этим, выдавая себя за сотрудников госорганов и играя на теме социальных выплат.

«Настроенные на праздник люди ждут приятного — и мошенники под видом госструктур или брендов предлагают „бонусы“ и „выплаты“. Аферистам важно создать иллюзию легитимности, чтобы человек без подозрений раскрыл чувствительные данные», — поясняет руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ в Уральском центре систем безопасности (УЦСБ) Елена Заводова в разговоре с «Известиями».

Второе направление завязано на том, что длинные выходные — это прекрасный повод для поездок, пикников, экскурсий и походов в рестораны. Люди начинают активно бронировать билеты, искать жилье или покупать турпутевки.

Именно здесь мошенники пытаются перехватить инициативу, подсовывая фишинговые сайты с «выгодными» предложениями и крадя персональные данные или деньги.

Какие схемы обмана мошенники готовят в преддверии Дня России

Популярные схемы обмана мошенников ко Дню России и как себя защитить. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Аналитики уже зафиксировали первые тревожные звонки. Эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова отметила, что в сети появился сайт, стилизованный под крупный банк. Пользователям предлагали принять участие в праздничной акции ко Дню России — якобы достаточно пройти короткий опрос, чтобы получить денежное вознаграждение.

«После завершения опроса пользователю сообщали о выигрыше и предлагали ввести персональные данные, номер телефона и реквизиты банковской карты для получения выплаты. Затем мошенники запрашивали код подтверждения, утверждая, что он необходим для зачисления средств», — поясняет специалист.

В итоге пользователь не только терял деньги со счета, но и мог лишиться контроля над своей учетной записью.

А ведущий аналитик по защите от цифровых рисков Евгений Егоров предупреждает: в ближайшие дни стоит ждать массовых рассылок с обещаниями государственных выплат в честь праздника. Такие аферы обычно запускают за два-три дня до даты. Данную махинацию подтвердили РИА Новостям в пресс-службе МВД.

«К числу наиболее распространенных схем относится рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных госвыплатах <…>, которая перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс «Госуслуг» или несуществующего «Единого центра выплат», — указали в ведомстве.

Схемы обмана мошенников в прошлые годы на День России

Популярные схемы обмана мошенников ко Дню России и как себя защитить. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Возрастание активности мошенников в преддверии 12 июня становится почти ежегодным.

Елена Заводова привела пример: в 2025 году в День России крупнейший сибирский интернет-провайдер подвергся мощной DDoS-атаке. В результате на несколько часов стали недоступны ключевые сервисы, в том числе сам доступ в сеть.

«Целью злоумышленников было не просто нарушить связь, но и нанести репутационный ущерб: они перегрузили инфраструктуру компании огромным числом запросов, что является классическим признаком такой атаки. В тот же день DDoS-атакам подверглись и онлайн-сервисы одной из крупнейших транспортных компаний России», — разъясняет она.

Что касается схем, нацеленных на хищение денег и личной информации, то год назад массовыми были аферы с липовыми государственными выплатами. Были зафиксированы и рассылки от имени Госуслуг, Минцифры или вымышленного «Единого центра выплат».

Гражданам обещали премию в честь Дня России, но для получения требовали перейти по фишинговой ссылке на поддельный сайт и ввести там реквизиты карты и паспортные данные.

Кроме того, в прошлом году эксперты «Роскачества» предупреждали о Telegram-ботах, которые якобы проводили розыгрыш призов «от государства» — сумма выигрыша достигала одного миллиона рублей. Чтобы участвовать, надо было предоставить контакты и код из смс. На деле злоумышленники таким образом крали аккаунты.

Как защитить себя от мошенников и не испортить праздник День России

Популярные схемы обмана мошенников ко Дню России и как себя защитить. Фото: Anna Barclay/Getty Images

Будьте осторожны с бронированием поездок. Ни в коем случае не оплачивайте ничего по ссылкам из мессенджеров или социальных сетей. Избегайте 100%-х предоплат, всегда требуйте договор, акты и чеки. Проверяйте информацию дважды;

Не верьте звонкам «чиновников» о выплатах. Если вам в ходе телефонного разговора сообщили, что положены деньги к празднику, немедленно кладите трубку. Затем зайдите на официальные сайты (например, Госуслуги) и проверьте, существует ли такой указ или законопроект. Если выплата действительно предусмотрена, ее оформление происходит только через личный кабинет или МФЦ, но никак не по телефону;

Критически относитесь к выигрышам и акциям. Не ведитесь на сообщения о внезапных призах, крупных суммах или специальных предложениях. Всегда проверяйте информацию через официальные приложения и сайты компаний, не переходите по ссылкам из подозрительных писем;

Используйте защитные решения. Современные антивирусы и системы безопасности умеют распознавать фишинговые ресурсы и предупреждают пользователя о попытке перехода на мошеннический сайт. Не пренебрегайте этими инструментами.

Помните, что аферисты играют на эмоциях — на желании получить легкие деньги, отдохнуть подешевле или на страхе что-то пропустить. Самый надежный способ защиты — это спокойствие, критическое мышление и проверка любой информации из официальных источников.