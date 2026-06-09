Движение в Крыму восстановили после атаки беспилотника на железнодорожный состав

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Алена Куликова
Алена Куликова 31 0

Все поезда отправляются согласно расписанию.

Движение поездов в Крым восстановили в полном объеме

Фото: © РИА Новости

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Представители компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» отчитались о стабилизации обстановки после атаки БПЛА по железнодородному составу.

Движение поездов в Крым восстановили в полном объеме. Пассажирское железнодорожное сообщение с полуостровом Крым полностью возобновили и вводят в график.

По данным перевозчика, с 10:00 по московскому времени все составы отправляются с начальных станций согласно расписанию и следуют до стандартных конечных пунктов назначения. Однако из-за сбоя графика несколько поездов «Таврия» продолжают движение с серьезным опозданием.

Так, состав Севастополь — Мурманск задерживается на девять часов, Евпатория — Москва — на восемь с половиной часов, а Симферополь — Москва — на восемь часов. Еще один московский поезд опаздывает на шесть с половиной часов, другой — на три. Зафиксировано отставание от графика в один час у составов до Москвы и до Челябинска.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что люди были эвакуированы с железнодорожных составов на полуострове. Также 8 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь. Машинист был ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Из-за атаки задержались девять поездов, следующих в Крым и в обратном направлении. Позже на полуострове временно изменили маршруты поездов «Таврия».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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