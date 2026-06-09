В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро

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Алена Куликова
Алена Куликова 25 0

Время пути для жителей близлежащих районов сократится на 20 минут.

Линии метрополитена продлят в Москве сообщил Собянин

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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В столице планируется продление сразу двух линий метрополитена — Филевской и Сокольнической. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

Филевскую линию намерены продлить от станции «Кунцевская» до «Сколково». Новый участок составит около 12 километров. В рамках проекта построят пять станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр».

Продление линии позволит обеспечить транспортным сообщением территории районов Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский.

Также Сергей Собянин сообщил, что Сокольническую линию продлят в Ярославский район. Новый участок длиной 8,1 километра проложат на северо-восток от станции «Бульвар Рокоссовского». Проект включает строительство станций «МГСУ» и «Ярославская» («Холмогорская»).

«Для большинства людей, живущих и работающих в районе, метро будет в пешей доступности. Время в пути сократится примерно на 20 минут», — сообщил мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти столицы осенью откроют станцию «Звенигородская».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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