В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро

В столице планируется продление сразу двух линий метрополитена — Филевской и Сокольнической. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

Филевскую линию намерены продлить от станции «Кунцевская» до «Сколково». Новый участок составит около 12 километров. В рамках проекта построят пять станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр».

Продление линии позволит обеспечить транспортным сообщением территории районов Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский.

Также Сергей Собянин сообщил, что Сокольническую линию продлят в Ярославский район. Новый участок длиной 8,1 километра проложат на северо-восток от станции «Бульвар Рокоссовского». Проект включает строительство станций «МГСУ» и «Ярославская» («Холмогорская»).

«Для большинства людей, живущих и работающих в районе, метро будет в пешей доступности. Время в пути сократится примерно на 20 минут», — сообщил мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти столицы осенью откроют станцию «Звенигородская».

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