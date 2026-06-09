Михаил Мамута назначен зампредом Банка России

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 24 0

Ранее он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Кто стал зампредом Банка России

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Михаил Мамута с 10 июня официально назначен заместителем Председателя Банка России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующий приказ подписала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Мамута, который ранее возглавлял Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ), теперь будет курировать два новых структурных подразделения.

Сама служба прекратит существование в декабре, а пока на ее базе создаются Служба по защите прав потребителей (СЗПП) и Департамент поведенческого надзора (ДПН).

В новой конфигурации СЗПП сосредоточится на регулировании, аналитике, взаимодействии с потребителями, финансовой грамотности и доступности.

ДПН займется реактивным и превентивным поведенческим надзором, а также его методологической поддержкой. Исполняющими обязанности руководителей этих подразделений станут Екатерина Бутова и Сергей Колганов, ранее занимавшие посты заместителей главы упраздняемой службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина пропустила конференцию НАУФОР из-за больничного.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:38
«Живи! Ты боец»: жених онкобольной Лерчек обратился к ней в отчаянии
18:32
В США Зеленского «переодели» в приличный костюм с помощью фотошопа
18:30
«Знает, что делает»: Меган Маркл обвинили в продуманной стратегии
18:24
В Москве задержали блогера из Узбекистана за провокационные ролики в метро
18:15
Михаил Мамута назначен зампредом Банка России
18:02
Госдума утвердила штрафы за авторизацию через иностранные сервисы

Сейчас читают

Оскандалившийся солист «Дискотеки Авария» пообещал найти своих хейтеров
Ставшего во второй раз отцом Ивана Янковского заставили извиниться в спортзале
Драка с Киркоровым, стычка с Басковым: Тодоренко потеряла границы разумного
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео