«Меня находят сами»: Аврора Киба раскрыла тайну знакомства миллионером Гаджиевым

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Алена Куликова
Алена Куликова 33 0

Подруга прилетела не одна, а в компании, где находился и будущий избранник Авроры.

Аврора Киба раскрыла, как судьба свела ее с Гаджиевым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Бывшая возлюбленная Григория Лепса блогер Аврора Киба рассказала, как начала встречаться с долларовым миллионером Рустамом Гаджиевым. В эфире шоу «Кстати» она рассказала, что решающую роль сыграла ее подруга.

«История очень интересная. Просто судьба. Моя подружка — жена брата моего парня. Она меня позвала на карнавал в Бразилию, потому что это была моя мечта детства», — рассказала Аврора.

Подруга прилетела не одна, а в компании, где находился и будущий избранник. Раньше блогер уже знала Гаджиева, но именно в поездке отношения закрутились.

Ведущие похвалили Кибу за умение находить богатых мужчин. Девушка ответила, что слышит это часто: ее PR-директора даже просят проводить мастер-классы. При этом, по словам Авроры, обеспеченные поклонники находят ее сами. Общение с Лепсом теперь сошло на нет.

Аврора Киба получила известность после романа с певцом Григорием Лепсом. Их отношения завершились, и теперь девушка открыто рассказывает о новой личной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Народного артиста России Григория Лепса заметили на вечеринке ПМЭФ-2026 с новой девушкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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