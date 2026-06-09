«Продул свой собственный народ»: Захарова ответила Зеленскому

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 61 0

В МИД РФ оценили высказывания Киева о населении как основном факторе конфликта.

Захарова отреагировала на слова Зеленского о людях

Фото: Reuters/Thomas Peter

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Захарова раскритиковала заявления Зеленского о роли человеческого ресурса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что главным ресурсом страны в ходе конфликта стали люди. Свое мнение дипломат опубликовала в Telegram-канале.

Поводом для реакции стало высказывание Зеленского, сделанное во время визита в Лондон. Президент Украины заявил, что у страны «не было карт», однако были «умные и смелые люди».

«У меня не было карт. Но у меня были люди. И это самое главное. Умные люди. Смелые люди. И это наши козыри», — заявил Зеленский.

Комментируя эти слова, Захарова подвергла критике действия украинских властей. По ее мнению, проводимая мобилизация нанесла ущерб населению страны, а сами граждане оказались инструментом реализации политического курса руководства.

«Организовав беспощадную могилизацию „смелых“ и „умных“, Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки», — высказалась Захарова.

Ранее в ходе поездки в Великобританию Зеленский обратился к международным партнерам с призывом увеличить поддержку Украины. Он выступил за дальнейшее финансирование страны и расширение поставок вооружений.

На этом фоне Захарова заявила, что украинские власти делают ставку на продолжение мобилизационных мероприятий и наращивание внешней поддержки вместо поиска путей политического урегулирования конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США Владимиру Зеленскому с помощью фотошопа дорисовали классический деловой костюм. На официальное мероприятие украинский лидер прибыл в черной рубашке и свободном темном пиджаке.

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