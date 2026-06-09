В США Зеленского «переодели» в приличный костюм с помощью фотошопа

|
Алена Куликова
Алена Куликова 15 0

На мероприятие он пришел в черной рубашке и темном свободном пиджаке.

Костюм Зеленского изменили на превью YouTube-канала DRM News

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

DRM News изменил костюм Зеленского на заставке трансляции встречи

Американский YouTube-канал DRM News, который публикует трансляции международных новостных агентств, использовал отредактированное изображение президента Украины Владимира Зеленского для анонса его пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карсисом.

На заставке украинский лидер был показан в классическом деловом костюме, хотя в действительности на мероприятии он появился в черной рубашке и темном свободном пиджаке.

Внимание к внешнему виду Зеленского сохраняется после инцидента, произошедшего в феврале 2025 года во время его визита в Белый дом. Тогда президент Украины прибыл на встречу в черном свитере и брюках. Президент США Дональд Трамп раскритиковал такой выбор одежды, посчитав его проявлением неуважения к месту проведения переговоров и их статусу.

Ранее 5-tv.ru сообщали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский не смог согласовать очную встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром: встречу отложили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:38
«Живи! Ты боец»: жених онкобольной Лерчек обратился к ней в отчаянии
18:32
В США Зеленского «переодели» в приличный костюм с помощью фотошопа
18:30
«Знает, что делает»: Меган Маркл обвинили в продуманной стратегии
18:24
В Москве задержали блогера из Узбекистана за провокационные ролики в метро
18:15
Михаил Мамута назначен зампредом Банка России
18:02
Госдума утвердила штрафы за авторизацию через иностранные сервисы

Сейчас читают

Оскандалившийся солист «Дискотеки Авария» пообещал найти своих хейтеров
Ставшего во второй раз отцом Ивана Янковского заставили извиниться в спортзале
Драка с Киркоровым, стычка с Басковым: Тодоренко потеряла границы разумного
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео