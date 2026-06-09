В США Зеленского «переодели» в приличный костюм с помощью фотошопа

DRM News изменил костюм Зеленского на заставке трансляции встречи

Американский YouTube-канал DRM News, который публикует трансляции международных новостных агентств, использовал отредактированное изображение президента Украины Владимира Зеленского для анонса его пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карсисом.

На заставке украинский лидер был показан в классическом деловом костюме, хотя в действительности на мероприятии он появился в черной рубашке и темном свободном пиджаке.

Внимание к внешнему виду Зеленского сохраняется после инцидента, произошедшего в феврале 2025 года во время его визита в Белый дом. Тогда президент Украины прибыл на встречу в черном свитере и брюках. Президент США Дональд Трамп раскритиковал такой выбор одежды, посчитав его проявлением неуважения к месту проведения переговоров и их статусу.

Ранее 5-tv.ru сообщали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский не смог согласовать очную встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром: встречу отложили.

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