Собянин: за неделю в сторону Москвы направили 1401 беспилотник

За неделю в сторону московского региона ВСУ выпустили 1401 беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере МАКС.

«В период с 08:30 18 июля по 08:30 25 июля в сторону Московского региона летели 1401 БПЛА. 143 беспилотника нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве», — написал Собянин.

С начала специальной военной операции (СВО) российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Для ударов украинские боевики используют беспилотники и ракеты, а под обстрелы попадают приграничные территории и населенные пункты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате удара ВСУ по туристическим базам в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 мирных жителей ранены.

После трагедии с родственниками погибших работают оперативные службы и психологи, медики оказывают помощь пострадавшим. Возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС