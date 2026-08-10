«Знай свое место, женщина!» — Климова восхитила фанатов кадром в бикини

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 109 0

Свой пост она сопроводила ироничным комментарием.

Екатерина Климова в красном бикини на берегу моря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Екатерина Климова опубликовала видео, где позирует в бикини на берегу моря

Актриса Екатерина Климова приятно удивила поклонников горячими кадрами, снятыми во время отдыха на Мальдивах. Свои пляжные образы она разместила на своей странице в социальной сети. Об этом рассказало издание 7Дней.ru.

Сперва 48-летняя артистка порадовала своих подписчиков облегающим комбинезоном, который подчеркнул ее фигуру. Спустя время она отправилась на пляж, для которого приберегла красное бикини с белой окантовкой. Удобно расположившись на берегу, Екатерина с удовольствием любовалась морским пейзажем.

«Знай свое место, женщина!» — иронично подписала Климова удачный кадр.

Пользователи засыпали комплиментами Екатерину после новой публикации. Они отмечали, что в 48 лет Климова выглядит потрясающе.

Ранее 5-tv.ru писал, что фотографии артистки с увеличенными губами вызвали неоднозначную реакцию среди ее подписчиков. Одна часть поклонников осудила изменения в лице, а другая решила поддержать артистку, посчитав, что это дело рук искусственного интеллекта.

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