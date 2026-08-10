«Знай свое место, женщина!» — Климова восхитила фанатов кадром в бикини
Свой пост она сопроводила ироничным комментарием.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Екатерина Климова опубликовала видео, где позирует в бикини на берегу моря
Актриса Екатерина Климова приятно удивила поклонников горячими кадрами, снятыми во время отдыха на Мальдивах. Свои пляжные образы она разместила на своей странице в социальной сети. Об этом рассказало издание 7Дней.ru.
Сперва 48-летняя артистка порадовала своих подписчиков облегающим комбинезоном, который подчеркнул ее фигуру. Спустя время она отправилась на пляж, для которого приберегла красное бикини с белой окантовкой. Удобно расположившись на берегу, Екатерина с удовольствием любовалась морским пейзажем.
«Знай свое место, женщина!» — иронично подписала Климова удачный кадр.
Пользователи засыпали комплиментами Екатерину после новой публикации. Они отмечали, что в 48 лет Климова выглядит потрясающе.
Ранее 5-tv.ru писал, что фотографии артистки с увеличенными губами вызвали неоднозначную реакцию среди ее подписчиков. Одна часть поклонников осудила изменения в лице, а другая решила поддержать артистку, посчитав, что это дело рук искусственного интеллекта.
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