Слишком много солнца: Германия едва не столкнулась с блэкаутом

Энергосистема Германии едва не столкнулась с блэкаутом

Энергосистема Германии оказалась в шаге от полного отключения, рынок находился «в миллиметре от блэкаута». Причиной стал рекордный всплеск генерации от солнечных электростанций в сочетании с низким спросом на электричество. Об этом рассказали EADaily со ссылкой на специализированное издание Montel.

В этот день оптовая цена на электроэнергию в Германии обвалилась до минус 499,99 евро (41 306,47 рубля) за мегаватт-час.

Однако главная опасность заключалась не в отрицательных ценах. Из-за выходного дня потребление было минимальным, а солнечная погода спровоцировала резкий рост генерации. Предложение значительно превысило спрос. Чтобы удержать частоту в сети на отметке 50 Герц, операторам пришлось экстренно ограничивать производство и перенаправлять потоки энергии.

Ранее главной угрозой для Германии считались безветренные зимние вечера, когда мощности не хватает. Теперь все чаще обсуждается противоположная проблема — солнечные дни в мае и летом, когда электроэнергии становится слишком много, а гибкости системы недостаточно.

Похожий инцидент уже произошел в Испании 28 апреля 2025 года. Солнечные станции не смогли обеспечить контроль напряжения. В результате блэкаута остановились поезда, самолеты и автобусы.

Ранее 5-tv.ru сообщил об изменениях геомагнитного фона после мощных вспышек на Солнце.

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