Российские беспилотники поразили два локомотива для доставки военных грузов ВСУ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 38 0

Для атак использовались БПЛА «Герань».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; MAX/Минобороны России; 5-tv.ru

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ВС РФ поразили два локомотива для доставки военных грузов ВСУ

Российские войска с помощью беспилотников «Герань» поразили два железнодорожных локомотива, которые использовались для перевозки военных грузов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Расчеты БПЛА „Герань“ нанесли точные удары по железнодорожным локомотивам, задействованным для доставки военных грузов ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что поражение техники произошло в районе населенного пункта Божедаровка Днепропетровской области.

Минобороны РФ также опубликовали кадры, на которых запечатлен момент уничтожения объектов.

Спецоперация

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), направленной на защиту Донбасса. Основными задачами этой операции стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства отметил, что ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых районов ЛНР и ДНР. Попытки разрешить конфликт мирным путем со стороны Украины были проигнорированы, что побудило Россию оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

В свою очередь, США, страны Европейского Союза (ЕС) и НАТО охарактеризовали эту операцию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав предоставлять военную помощь украинскому правительству.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту с помощью беспилотников «Герань-4 сикер».

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