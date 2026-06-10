Значительная часть полотна панорамы «Оборона Севастополя» погибла в огне

Значительная часть полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» погибла в огне после целенаправленной атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в Музее обороны Севастополя.

Вражеский дрон прицельно ударил по кровле музея в ночь на 10 июня. От попадания боеприпаса мгновенно вспыхнул пожар, и пламя стремительно охватило все пространство. Спасатели присвоили возгоранию четвертый, наивысший ранг сложности.

Утрата бесценного полотна станет невосполнимой потерей для культуры и общества. Его автор, выдающийся баталист Франц Алексеевич Рубо, считал себя русским художником, несмотря на французские корни.

Это уже вторая попытка уничтожения бесценного полотна. Впервые шедевр Франца Рубо был практически полностью разрушен фашистскими захватчиками в 1942 году. Тогда советским мастерам удалось восстановить исторический облик панорамы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после атаки на музей власти Севастополя приняли решение отменить праздничные мероприятия в честь 243-летия города, запланированные на 14 июня.

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