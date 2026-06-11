Привычка из прошлого: стоит ли мыть курицу перед приготовлением

Привычка мыть курицу перед готовкой является вредной и опасной для здоровья

Многие до сих пор промывают курицу под краном перед жаркой или варкой: кажется, что так мясо становится чище и безопаснее. На самом деле эта привычка может дать обратный эффект.

Вода не уничтожает бактерии на сыром мясе, зато брызги способны разнести их по раковине, столешнице, посуде и продуктам рядом. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему мытье не делает курицу безопаснее

На поверхности сырой птицы могут находиться сальмонелла, кампилобактер и другие бактерии, связанные с пищевыми отравлениями. Промывание под проточной водой не решает эту проблему: холодная вода не убивает микроорганизмы и не обеззараживает мясо.

При мытье курицы бактерии вместе с брызгами могут попадать на раковину, стол, посуду и соседние продукты. Они способны распространяться на расстояние до 50–80 сантиметров от зоны мытья. Особенно рискованно, если рядом лежат овощи, хлеб, зелень или готовые блюда, которые потом не будут проходить термическую обработку.

Что действительно убивает бактерии

Главный способ сделать курицу безопасной — полноценная термическая обработка. Бактерии погибают не от воды, а от высокой температуры. Мясо нужно тщательно прожаривать или проваривать: внутри оно должно стать белым, без розовых участков.

Мытье курицы не имеет смысла с кулинарной точки зрения: микроорганизмы погибают от нагревания, а лишняя влага может ухудшить результат приготовления. На сковороде такая влага будет испаряться и мешать нормальной жарке.

Если на курице есть жидкость из упаковки, ее лучше не смывать под струей, а аккуратно промокнуть одноразовым бумажным полотенцем и сразу выбросить его. После этого нужно вымыть руки и обработать поверхности, которые контактировали с сырым мясом.

Почему привычка все еще жива

Люди моют курицу не потому, что не знают о рисках, а потому что это выглядит логично. Мясо лежало в упаковке, на нем есть влага, иногда — мелкие кусочки костей или пленки. Возникает ощущение, что вода «смоет все лишнее».

Но в вопросах пищевой безопасности визуальная чистота не равна реальной безопасности. Бактерии невозможно увидеть, а вода не работает как дезинфекция. Именно поэтому после промывания человек может почувствовать ложную уверенность и хуже обработать доску, нож или раковину.

Если нужно удалить видимые загрязнения или осколки костей, безопаснее сделать это без струи воды: осмотреть кусок, убрать лишнее ножом или бумажным полотенцем, а затем сразу перейти к готовке.

Как правильно обращаться с сырой курицей

Курицу лучше доставать из упаковки непосредственно перед приготовлением. Разделывать ее нужно на отдельной доске, которую не используют для хлеба, овощей и готовых продуктов. Нож, доску, раковину и руки после контакта с сырым мясом необходимо тщательно вымыть горячей водой с моющим средством.

Важно не допускать контакта сырой птицы с другими продуктами в холодильнике. Лучше хранить ее в закрытом контейнере или на нижней полке, чтобы жидкость из упаковки не попала на еду ниже.

Если курица была заморожена, размораживать ее безопаснее в холодильнике, а не на столе при комнатной температуре. Так продукт дольше остается в холодной зоне, где рост бактерий замедляется.

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