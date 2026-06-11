Замглавы МИД РФ разъяснил послам ЕС позицию России на переговорах по Украине

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 33 0

Дипломат заявил, что Москва стремится устранить первопричины конфликта с Киевом.

Что замглавы МИД РФ заявил о переговорах по Украине

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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Москва ищет пути политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине через ликвидацию его первопричин. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин, разъясняя позицию Кремля послам Великобритании, Франции и Германии.

«Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин», — сообщили на сайте ведомства по итогам встречи Галузина с иностранными дипломатами.

Ранее послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в Министерство иностранных дел России. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Поводом для визита стали заявления лидеров трех европейских стран, сделанные 7 июня. Политики выразили желание увеличить вовлеченность Европейского союза и США в переговоры с Россией о завершении боевых действий.

Европейские политики призвали к немедленному перемирию с учетом текущих границ фронта и заявили, что выступают против силового изменения административных пределов украинского государства.

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