Скандальный спорт: чемпионат мира по футболу в 2026 году запомнится не только победами

На чемпионате мира скандалов предостаточно. А так как основная масса стадионов находятся в Штатах, то даже сложно предсказать, где возникнет новая проблема.

Вот, например, сборная Норвегии, отправляясь за океан, выложила фотографию. Потомки викингов в традиционных одеждах на фоне живописного фьорда и драккаров — казалось бы, что может быть не так? Но они уже получили обвинения в шовинизме, мачизме, трансляции гипермаскулинности, и даже в демонстрации неонацистской и фашистской символики.

И это только начало, уверен корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Мексика играет против Южной Африки в Мехико, а в Лос-Анджелесе сегодня красный, зеленый и белый цвета. Тысячи болельщиков собрались у Колизея. И кажется, что столь масштабного мексиканского праздника этот город еще не видел.

Но еще до начала чемпионата в соцсетях его уже называют худшим в истории. Еще на этапе заявки FIFA и оргкомитет говорили о доступности билетов. После запуска продаж выяснилось, что цена на некоторые матчи выросла в девять раз по сравнению с прошлым первенством в Катаре.

«За несколько дней до старта турнира FIFA оказалась под давлением не только фанатов, но и американских прокуроров. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Техасе расследуют жалобы на цены. Возможны искусственный дефицит билетов и ситуации, когда купленные места вообще оказывались не теми, что обещали при продаже. Скандалы вокруг ЧМ начались еще до первого свистка», — заметил корреспондент.

Скандалов много, в том числе из-за миграционной политики американского президента Дональда Трампа.

Сборную Узбекистана, которая приехала в США, унизительно досматривали с собаками и металлодетекторами перед контрольным матчем с Нидерландами. А сборную Сенегала досмотрели прямо на взлетно-посадочной полосе сразу при выходе из самолета. Футболистов заставили снимать обувь и выворачивать все сумки.

Лучший судья Африки не попал в США даже с дипломатическим паспортом. На границе его допрашивали много часов и в итоге выслали обратно.

Европейская футбольная ассоциация после такого даже назначила сомалийца главным арбитром на игру за Суперкубок УЕФА. На родине его встретили как героя.

Форварда из Ирака пустили, но через семь часов. Не понравилась его фамилия — Хуссейн. Сборную Ирана вообще то допускали до турнира, то отказывали. В итоге допустили, но без официальной делегации. При этом спортсменов заставили жить в Мексике и лишь приезжать непосредственно на игры.

«Праздник футбола. Подразумевается, что он должен хоть как-то объединять мир, но с этим не сдалось. Для многих болельщиков дорога сюда так и не открылась. Тысячи болельщиков до конца не понимают, смогут ли вообще попасть на матчи», — подчеркнул Мастеров.

Проблемы у фанатов из Гаити, Марокко, разумеется, Ирана и даже Шотландии. Болельщикам этих стран вовсе не дали визы.

«В США, в отличие от остальной Америки, многие до сих пор считают, что это не настоящий футбол и что играть в мяч ногами можно в лучшем случае детям или мигрантам. Проводить здесь главный турнир планеты — это как устраивать чемпионат мира по бейсболу в Бразилии. У местных стало хорошим тоном вовсе не замечать праздник спорта», — отметил корреспондент.

Развитие индустрии спорта в США впечатляет. Белым американцам соккер ни к чему, но Америка — страна мигрантов. Они играют на небольшом поле даже рядом со стадионом «Колозеум».

«Я играю здесь уже давно, с 2021 года. Здесь бывает много людей из других штатов и из других стран: французы, португальцы, бразильцы и другие», — рассказал один из местных футболистов.

При этом неамериканские болельщики, французы и португальцы, турнир вряд ли толком увидят из-за времени начала матчей. В истинно футбольной Европе будет глубокая ночь.