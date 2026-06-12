Закон обязывает? Можно ли получить экстренную помощь в частной клинике

Депутат Свищев: частные клиники обязаны оказывать экстренную медицинскую помощь

Частные медицинские клиники обязаны оказывать гражданам экстренную медицинскую помощь бесплатно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, многие россияне ошибочно полагают, что если они обратятся в частную клинику при тяжелом состоянии, то в итоге им придется платить за оказание той или иной услуги в экстренном порядке. Но на самом деле все не так.

«Федеральный закон „Об основах охраны здоровья граждан“ прямо устанавливает: экстренная помощь при состояниях, угрожающих жизни, оказывается безотлагательно и бесплатно», — сказал депутат.

Свищев добавил: если вдруг у человека случился сердечный приступ, инсульт или сильное кровотечение, а рядом оказалась лишь частная клиника, то не стоит терять время и ехать в государственную.

При этом парламентарий сказал, что важно понимать разницу между экстренной и неотложной помощью. В первом случае, как уточнил Свищев, помощь оказывается бесплатно. Тут, как правило, речь идет, о тяжелых состояниях: серьезных травмах, потере сознания или ожогах.

Во втором случае — неотложная помощь — в частных клиниках могут потребовать плату за предоставленную услугу. Персонал медучреждения может сделать это, если человек обратился за помощью, но угрозы для его жизни не было. Сюда входит, в том числе, высокая температура и сильная боль без явных признаков жизнеугрожающего состояния.

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