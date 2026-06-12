Закон обязывает? Можно ли получить экстренную помощь в частной клинике

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Не во всех случаях за обращение в платную больницу с человека могут потребовать оплату.

В частных клиниках оказывают бесплатную экстренную помощь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Свищев: частные клиники обязаны оказывать экстренную медицинскую помощь

Частные медицинские клиники обязаны оказывать гражданам экстренную медицинскую помощь бесплатно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, многие россияне ошибочно полагают, что если они обратятся в частную клинику при тяжелом состоянии, то в итоге им придется платить за оказание той или иной услуги в экстренном порядке. Но на самом деле все не так.

«Федеральный закон „Об основах охраны здоровья граждан“ прямо устанавливает: экстренная помощь при состояниях, угрожающих жизни, оказывается безотлагательно и бесплатно», — сказал депутат.

Свищев добавил: если вдруг у человека случился сердечный приступ, инсульт или сильное кровотечение, а рядом оказалась лишь частная клиника, то не стоит терять время и ехать в государственную.

При этом парламентарий сказал, что важно понимать разницу между экстренной и неотложной помощью. В первом случае, как уточнил Свищев, помощь оказывается бесплатно. Тут, как правило, речь идет, о тяжелых состояниях: серьезных травмах, потере сознания или ожогах.

Во втором случае — неотложная помощь — в частных клиниках могут потребовать плату за предоставленную услугу. Персонал медучреждения может сделать это, если человек обратился за помощью, но угрозы для его жизни не было. Сюда входит, в том числе, высокая температура и сильная боль без явных признаков жизнеугрожающего состояния.

Ранее Минздрав России обновил перечень объектов для трансплантации, официально разрешив пересадку кожи с 1 сентября 2026 года. Об этом стало известно из соответствующего приказа ведомства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:48
«Бурдж-Халифа» в Дубае засиял цветами флага России
22:22
Закон обязывает? Можно ли получить экстренную помощь в частной клинике
22:19
Композитор Владимир Сапожников и его супруга погибли в ДТП в Петербурге
21:59
Путин назначил Александра Матвеева новым руководителем канцелярии президента
21:39
Били и таскали за волосы: в Пятигорске на фельдшера напали родственники пациента
21:12
Новое лицо за полтора миллиона рублей? Хирург оценил преображение Киркорова

Сейчас читают

Утонула в цветах, а рядом — сестра: как выглядит могила Людмилы Чурсиной
Аплодисменты, слезы и артиллерийский салют: как прошли похороны Людмилы Чурсиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
Наследство бездетной Людмилы Чурсиной: кому достанется имущество знаменитой актрисы

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео