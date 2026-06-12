Фигуристка Евгения Медведева перенесла экстренную операцию на обеих ногах

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева перенесла экстренную операцию на обеих ногах. Об этом сообщило издание Starhit.ru.

По информации источника, звезда льда перенесла операцию на ногах в связи с серьезным диагнозом — деформацией стоп. Медведева давно страдает из-за последствий тяжелых спортивных нагрузок.

В последнее время боль стала невыносимой, поэтому спортсменка обратилась к врачам. Инсайдер отметил, что если бы Евгения не пошла на этот шаг, то в будущем ее могли бы ждать серьезные осложнения. Сама Евгения пока никак не прокомментировала эту информацию. Когда была операция, точно неизвестно.

Медведева не раз откровенно говорила о своем здоровье с фанатами. Так, в одном из интервью спортсменка поделилась тем, что пару лет назад у нее диагностировали остеопороз и назначили основательную терапию.

«Из-за чего этот остеопороз? Как раз из-за недоедания, сильных нагрузок. Они очень много витаминов и минералов берут из мышц», — поясняла тогда спортсменка.

Ранее Евгения Медведева появилась на мероприятии «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение» в сопровождении своего жениха — артиста балета Ильдара Гайнутдинова. Пара мило общалась с журналистами. В ходе беседы влюбленные рассказали, что планируют сыграть свадьбу этим летом. Однако раскрывать подробности они не стали. Тем не менее намекнули, что торжество состоится 29 числа.

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