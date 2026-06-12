Фигуристка Евгения Медведева перенесла экстренную операцию на обеих ногах

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Сейчас спортсменка активно готовится к свадьбе.

Евгения Медведева перенесла экстренную операцию

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева перенесла экстренную операцию на обеих ногах. Об этом сообщило издание Starhit.ru.

По информации источника, звезда льда перенесла операцию на ногах в связи с серьезным диагнозом — деформацией стоп. Медведева давно страдает из-за последствий тяжелых спортивных нагрузок.

В последнее время боль стала невыносимой, поэтому спортсменка обратилась к врачам. Инсайдер отметил, что если бы Евгения не пошла на этот шаг, то в будущем ее могли бы ждать серьезные осложнения. Сама Евгения пока никак не прокомментировала эту информацию. Когда была операция, точно неизвестно.

Медведева не раз откровенно говорила о своем здоровье с фанатами. Так, в одном из интервью спортсменка поделилась тем, что пару лет назад у нее диагностировали остеопороз и назначили основательную терапию.

«Из-за чего этот остеопороз? Как раз из-за недоедания, сильных нагрузок. Они очень много витаминов и минералов берут из мышц», — поясняла тогда спортсменка.

Ранее Евгения Медведева появилась на мероприятии «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение» в сопровождении своего жениха — артиста балета Ильдара Гайнутдинова. Пара мило общалась с журналистами. В ходе беседы влюбленные рассказали, что планируют сыграть свадьбу этим летом. Однако раскрывать подробности они не стали. Тем не менее намекнули, что торжество состоится 29 числа.

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