У здания ЦИК Армении выставили спецподразделения полиции

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Алена Куликова
Алена Куликова 31 0

Партия «Процветающая Армения» призвала своих сторонников собраться.

Спецподразделения полиции выставили у ЦИК Армении

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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К зданию Центральной избирательной комиссии Армении стянули спецподразделения полиции. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Меры приняли через несколько дней после завершения парламентских выборов в республике, когда оппозиционные силы заявили о необходимости аннулировать итоги голосования.

Партия «Процветающая Армения», которую возглавляет депутат Национального собрания Армении Гагик Царукян, призвал своих сторонников собраться 12 июня в 13:00 у здания ЦИК. Поводом для акции протеста стал «откровенный беспредел властей».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Центризбирком поступило заявление от блока «Сильная Армения» под руководством предпринимателя Самвела Карапетяна. В документе содержится требование признать прошедшие парламентские выборы недействительными и отменить официальные результаты волеизъявления.

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У здания ЦИК Армении выставили спецподразделения полиции

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