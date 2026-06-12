«Преодолевала с честью»: Актер Буров о сложностях и испытаниях в жизни Чурсиной

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 105 0

Сказать, что актриса всю жизнь была счастлива — значит соврать.

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Пряхин; 5-tv.ru

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Буров: сказать, что Чурсина была всю жизнь счастлива — значит соврать

Сказать, что народная артистка СССР Людмила Чурсина была всю жизнь счастлива — значит соврать. Об этом 5-tv.ru заявил актер Николай Буров в ходе прощания с актрисой в Санкт-Петербурге.

«Сказать, что она всю жизнь была счастлива — не знаю, мне кажется, это значит соврать», — сказал он.

У Чурсиной были различные сложные периоды, но из любого испытания она выходила с честью. Кроме того, на нее всегда можно было положиться, подчеркнул Буров.

Ранее в Санкт-Петербурге, в Спасо-Преображенском соборе началось прощание с Людмилой Чурсиной. Проводить ее в последний путь пришли члены семьи, друзья, коллеги по кинематографическому цеху и поклонники ее таланта. После прощания звезду советского кино похоронят на Сестрорецком кладбище.

Чурсина скончалась 10 июня 2026 года в возрасте 84 лет из-за онкологического заболевания. За свою жизнь она исполнила более 100 ролей в кино, а также много лет отдала театру.

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